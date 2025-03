Senadores de UxP cuestionaron los ataques de Milei a Cristina

El bloque de senadores de Unión por la Patria (UxP) cuestionó los ataques del Presidente Javier Milei a la titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, y consideraron que con esta actitud “busca tapar la crisis que atraviesa el gobierno”.

“El Presidente se encuentra cada vez más aislado frente a la profunda crisis económica y social que sufre la Argentina”, comenzó el comunicado que los senadores compartieron en su cuenta de X, donde señalaron que “fiel a su estilo agresivo, pretende desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el pueblo y adelanta una sentencia de cárcel”.

En esa línea, los senadores de UxP consideraron que “nuevamente somos testigos de otro ataque a la democracia argentina”. “El jefe de Estado dio a conocer el supuesto futuro judicial de la dos veces presidenta de la Nación mediante información judicial clasificada de un poder que debería ser independiente”, señalaron en referencia a la entrevista donde Milei aseguró que Cristina Kirchner “irá presa”.

De esta manera, los senadores señalaron que, con su accionar, Milei “dejó al descubierto los verdaderos motivos que lo impulsaron a designar a dos miembros de la Corte Suprema por decreto, a fin de manipular judicialmente y silenciar políticamente a la presidenta del principal partido de oposición para allanar el camino y profundizar el saqueo y el ajuste”.

“El Presidente destroza la institucionalidad de la República Argentina al desconocer el concepto de la división de poderes, así como el funcionamiento del sistema republicano, y demuestra una vez más su desprecio por la Constitución Nacional”, afirmaron en el documento publicado. Por otra parte, el espacio recordó su advertencia sobre el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “Fuimos claros: no vamos a acompañar ni reconocer ningún acuerdo que no tenga el debido tratamiento del Congreso de la Nación y que no respete la Constitución Nacional”, enfatizaron.

“Con estas maniobras, Milei intenta ganar tiempo y tapar el escándalo por la estafa internacional con la criptomoneda $LIBRA y las denuncias que lo muestran como un estafador y corrupto”, concluye el comunicado.