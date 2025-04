Un exfuncionario del FMI cruzó a Georgieva

El exdirector del FMI para el hemisferio Occidental, Claudio Loser, expresó su sorpresa ante las declaraciones de la directora ejecutiva del organismo, Kristalina Georgieva. Aseguró que “es totalmente anormal” que una persona en su cargo llame a votar a determinada fuerza política de un país deudor. La polémica inició este jueves cuando la titular del FMI instó a los argentinos a votar al espacio de Javier Milei en las elecciones, lo que produjo un profundo rechazo de todo el arco político opositor.

Al respecto, Loser sostuvo en diálogo con El Destape Radio que le sorprendió “un poco”que Georgieva “haya dicho eso”, y reflexionó que no fue lo correcto. En esa línea, conectó estos dichos con el nuevo vínculo establecido con el FMI: “Probablemente, sin el dinero del fondo, el Gobierno no llegaba a octubre. No hacían falta los fuegos artificiales para mostrar apoyo”.