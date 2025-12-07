Villarruel volvió a diferenciarse de Milei por Malvinas

En un evento en España, Victoria Villarruel denunció la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido. Su discurso fue una clara contraposición a Javier Milei quien se expresó en favor de la autodeterminación de los kelpers.

La titular del Senado disertó en la Reunión de Presidentes de Parlamentos de Países de la Comunidad Iberoamericana, encuentro preparatorio del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. El evento tuvo lugar en el Congreso de los Diputados de España.

En parte de su intervención, Villarruel remarcó que "que la explotación responsable y razonable de los recursos, muchas veces se ve comprometida por conflictos traidos por potencias extracontinentales a nuestra región, como ocurre en el Mar Argentino, donde se vulnera nuestra soberanía por el avance de embarcaciones extranjeras en una zona de tensiones debido a la ocupación ilegítima de Reino Unido de nuestras Islas Malvinas, Sandwich y e Islas del Atlántico del Sur".

En este sentido, agregó: “Por eso, mi agradecimiento a todas las naciones iberoamericanas que siempre apoyan el reclamo de soberanía de la República Argentina”.

La postura de Villarruel contrasta con la de Milei, que en la celebración del Día de la Soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, se manifestó en favor de la autodeterminación de la población instalada en el archipiélago.