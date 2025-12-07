Villaverde ratificó su renuncia al Senado y se aferra a Diputados
El episodio se convierte en un nuevo capítulo de la saga de dirigentes oficialistas envueltos en polémicas judiciales.
La diputada nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde, ratificó ante la Justicia Electoral su renuncia al cargo de senadora nacional electa. El paso formal vuelve a poner en escena el episodio que la dejó fuera del recinto días atrás y expone un nuevo foco de conflicto dentro del oficialismo.
Cabe recordar que Villaverde había intentado jurar como senadora en la sesión preparatoria, pero un acuerdo entre oficialismo y oposición bloqueó su incorporación y la obligó a retirarse. La ratificación ante la Justicia expone que el Gobierno no consiguió sostener a una dirigente cuestionada por presuntos vínculos con operadores del narcotráfico.
En su escrito, la diputada habló de “violencia calculada” y de operaciones mediáticas destinadas a destruirla. Se presentó como víctima de una proscripción y reivindicó su renuncia como “el acto más ético, coherente y responsable”. Sin embargo, el contraste es evidente. Mientras Villaverde denuncia persecución, conserva su banca en Diputados hasta 2027, preservando fueros y evitando quedar expuesta a un proceso judicial.
El caso de la legisladora libertaria desnuda la precariedad del Gobierno en la gestión de sus representantes y la distancia entre las consignas de ética y la práctica política. El episodio se convierte en un nuevo capítulo de la saga de dirigentes oficialistas alcanzados por sospechas e investigaciones judiciales.