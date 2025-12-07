Villaverde ratificó su renuncia al Senado y se aferra a Diputados

La diputada nacional de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde, ratificó ante la Justicia Electoral su renuncia al cargo de senadora nacional electa. El paso formal vuelve a poner en escena el episodio que la dejó fuera del recinto días atrás y expone un nuevo foco de conflicto dentro del oficialismo.

Cabe recordar que Villaverde había intentado jurar como senadora en la sesión preparatoria, pero un acuerdo entre oficialismo y oposición bloqueó su incorporación y la obligó a retirarse. La ratificación ante la Justicia expone que el Gobierno no consiguió sostener a una dirigente cuestionada por presuntos vínculos con operadores del narcotráfico.

En su escrito, la diputada habló de “violencia calculada” y de operaciones mediáticas destinadas a destruirla. Se presentó como víctima de una proscripción y reivindicó su renuncia como “el acto más ético, coherente y responsable”. Sin embargo, el contraste es evidente. Mientras Villaverde denuncia persecución, conserva su banca en Diputados hasta 2027, preservando fueros y evitando quedar expuesta a un proceso judicial.

El caso de la legisladora libertaria desnuda la precariedad del Gobierno en la gestión de sus representantes y la distancia entre las consignas de ética y la práctica política. El episodio se convierte en un nuevo capítulo de la saga de dirigentes oficialistas alcanzados por sospechas e investigaciones judiciales.