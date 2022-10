A un mes de su muerte, recordaron a Rocío, la embarazada que murió en un accidente

Ha pasado un mes desde la trágica muerte de Rocío Ayelén Molloy, la joven embarazada de 25 años que murió en un accidente de tránsito el pasado 30 de agosto. Con profundo dolor, su familia recordó el hecho y dejó sentidos mensajes en las redes sociales.

“Se cumple un mes de tu partida, mis amores. No logro entender aún por qué me dejaron tan solo, no sé cómo empezar ni cómo terminar. Para mi vida lo fueron todo, me hacen mucha falta”, escribió su pareja, acompañado de una foto de la chica y su bebé no nato de 6 meses, que también falleció en el hecho.

Asimismo, visiblemente conmocionado, agregó: “Me duele mucho tener que escribirte y no tenerte cara a cara. Van a ser mis angelitos que me guían desde arriba. Las amo con todo mi corazón, sé que en la otra vida nos vamos a volver a encontrar, porque son los amores de mi vida”.

Por otro lado, su hermana también la recordó y escribió las siguientes palabras: “Hoy es un maldito mes que nos dieron esa noticia que partiste. Hoy y nunca va a ser igual nuestras vidas, se fue con vos. Siempre vas a estar presente”.

Cabe recordar que el siniestro vial tuvo lugar durante la noche en la zona de la avenida 122, a la altura de calle 70, cuando la damnificada circulaba como acompañante en una motocicleta, que era conducida por otro chico de su misma edad. Al llegar a la mencionada intersección, por cuestiones que están bajo investigación, impactaron de lleno contra un automóvil marca Renault 9 de color gris oscuro.

A raíz del fuerte golpe, ambos jóvenes salieron despedidos de la Yamaha YBR en la que viajaban y cayeron tendidos sobre el pavimento, con visibles lesiones. Pocos minutos después, la mujer fue derivada en una ambulancia del SAME hasta el hospital San Martín en estado reservado, debido a un severo traumatismo de cráneo y quedó en observación a la espera de una evolución favorable.

Sin embargo, la joven falleció alrededor de las tres de la madrugada de ayer producto de la gravedad de las heridas que sufrió. La chica cursaba el sexto mes de embarazo y a pesar de que el personal médico del nosocomio le realizó una operación de cesárea para intentar salvarle la vida a su hijo, poco pudieron hacer y el bebé también murió.

Una vez que se conoció el deceso de la mujer, la causa que quedó en manos de la UFI N°. En ese entonces los imputados fueron el hombre de 58 años que manejaba el vehículo involucrado y el joven que conducía la moto, que es la pareja de la víctima fatal.