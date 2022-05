Condenaron a un médico por violar a una colega que estaba inconsciente

El Juzgado Correccional n°1 de La Plata, a cargo de Patricio Marcelo Gandulfo, condenó al médico residente Alex Sander Paracta Coronado a un año de prisión en suspenso por haber abusado sexualmente a una colega el 17 de marzo del 2018 un domicilio particular.

Según la investigación, entre la 1 y 2 de la madrugada de la fecha mencionada, cuando la joven se encontraba en una fiesta que se llevaba a cabo en calle 64 entre 18 y 19, el imputado la manoseó y luego la violó, aprovechando que la víctima se encontraba inconsciente. Ante esa situación, la misma se levantó y se retiró del lugar.

Para aceptar el acuerdo entre las partes, el juez valoró en primer lugar el relato de la muchacha. Esta contó que el 16 de marzo fue a la fiesta de Paracta Coronado, que se celebró en la terraza del edificio citado. Señaló que en el festejo se encontraban todos los residentes del área de cirugía y traumatología del hospital Italiano de La Plata, y que durante la noche permaneció junto a su compañera que bebió tres vasos de cerveza y un fernet.

Ya en horas de la madrugada del día siguiente, la mujer se descompuso. “No recuerdo más nada, sólo que en un momento me llevaban M.B y Alex al departamento, donde quedé tirada a un costado de una barra que divide la cocina del living comedor de la casa. No me podía levantar; mis compañeros me acomodaron de costado como para que no me ahogue y, según me dijo mi compañera, una señora que se encontraba ahí en el departamento se quedó cuidándome, cosa que yo no recuerdo”, dijo la víctima.

Donación de $7.000

Luego, la mujer –representada por el abogado Gastón Nicocia- comentó que ingresó el imputado y comenzó a abusarla pese a que ella no podía moverse ni hablar, solo logró abrir los ojos. En un momento, “saqué fuerza no sé de dónde, me levanté y salí del departamento”, tras lo cual se largó a llorar y les contó a dos amigos lo que le había ocurrido.

Además de la condena en suspenso, el magistrado dispuso que el sujeto deberá fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados de manera semestral, efectuar una donación por un valor de $7.000 en favor de una institución de bien público, evitar cualquier tipo de trato conflictivo y por cualquier medio con la víctima, y ordenar la una indemnización como reparación moral a la joven.