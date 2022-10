Dos niños heridos tras un ataque a pedradas contra un micro en Arturo Seguí

Una peligrosa metodología se está poniendo tristemente de moda en nuestra ciudad: se trata de los ataques a pedradas a los colectivos de línea que llevan dentro decenas de pasajeros. En las últimas horas, tal como ocurrió las semanas anteriores, sujetos desconocidos no tuvieron mejor idea que atacar a una serie de colectivos y al menos dos niños terminaron con heridas.

Fuentes oficiales le contaron a Trama Urbana que en los últimos episodios registrados fueron blancos dos unidades de la línea 273, en Arturo Seguí. La noche del viernes, en cercanías del club de esa localidad, individuos armados con piedras las arrojaron cuando el transporte pasó con personas dentro. De esta manera, destrozaron los vidrios de una de las puertas de descenso.

Los vecinos, molestos y preocupados, relataron que “ayer (por el viernes) atacaron a dos micros pero en esta semana ya pasó lo mismo en otras cuatro ocasiones, al menos”. Indicaron que “ya hirieron a un chico en la cabeza y también a una nena”.

Desesperados, los frentistas buscaron apoyo en la Policía, pero la respuesta que les dieron desde el destacamento de Arturo Seguí no fue la esperada: “Dicen que no tienen patrulleros y entonces llamamos a (la comisaría Duodécima de) Villa Elisa. Que no haya un móvil para cuidar a la gente que viaja en micro, y a los choferes, es lo último”.

Pese a la gravedad del asunto, y a la reiteración de los ataques, hasta el cierre de esta edición no había personas detenidas ni identificadas.

Más casos

En tanto, una unidad de la línea 307 también recibió el impacto de una piedra que rompió el parabrisas, cuando circulaba por 137 entre 60 y 61, en pleno centro de Los Hornos. En este caso, el implicado, que además amenazó de muerte al chofer, fue arrestado.

Por último, un hombre resultó con cortes luego de que un individuo arrojara objetos contundentes contra un colectivo de la línea Este, en 122 y 96.