“El loco del machete” acecha en City Bell

Agentes policiales allanaron el domicilio de un vecino de City Bell de 68 años, luego de una profunda investigación por una serie de amenazas. Le encontraron y secuestraron diferentes armas.

La semana pasada estuvo a centímetros de causar una desgracia, cuando le arrojó un machetazo a otro hombre en el marco de una discusión. Sin embargo, pese a la sucesión de delitos, no quedó aprehendido sino que fue notificado en la causa.

Fuentes policiales y judiciales le indicaron a Trama Urbana que una sucesión de denuncias de varios frentistas de una zona de City Bell los pusieron en alerta. “El suceso más grave tuvo lugar la semana pasada, cuando el imputado se peleó con otro masculino, agarró un machete de su propiedad e intentó cortarle el cuello”, admitió un vocero.

Claro que no se trató del único hecho. El sexagenario tenía a maltraer a sus vecinos, a quienes amenazaba con gomeras, rebenques y machetes, motivo por el cual comenzaron a apodarlo “El loco del machete”. Sus víctimas, lejos de quedarse quietas, radicaron las correspondientes denuncias, que fueron recayendo en diferentes fiscalías, pero nunca lograron que lo detuvieran.

Frentistas preocupados

Ahora, el sujeto se ubicó nuevamente en el ojo de la tormenta. Numerarios del Gabinete Táctico Operativo de la comisaría Décima, al mando de su titular Alejandro Morinigo, se dirigieron hacia su inmueble de la calle 461 B entre 15 A y 16, junto a personal de las dependencias de Gorina, el Comando de Patrullas La Plata, la Policía Local y Caballería.

Esto sucedió una vez que fue avalada por el Juzgado de Garantías la orden de registro y secuestro solicitada por la UFI número 11.

Tomando los recaudos de Seguridad y Protocolo debido a la pandemia del coronavirus, entraron a la propiedad, identificaron a su dueño y procedieron a revisarla. Así, no tardaron en hallar tres machetes de distintos tamaños, la réplica de una pistola de 4.5 milímetros con cargador y gas, un hacha de mano, un rebenque, una gomera con municiones de acero y hasta tres bastones como los utilizados por los agentes policiales.

Todo ello fue secuestrado y será material de prueba para la investigación, ya que ahora deberán enseñárselo a las víctimas del “Loco del machete” con el fin de que las reconozcan como las armas utilizadas para las amenazas.

Si bien se le cursó las novedades al fiscal de la causa, el mismo dispuso que no se detenga al causante y que solo se lo identifique en el expediente.

Los vecinos, por su parte, no se mostraron en absoluto conformes con la decisión judicial, ya que consideran que continúan en constante peligro. “El otro día quiso arrancarle la cabeza a uno de un machetazo y no lo consiguió de milagro. ¿Qué están esperando? ¿Qué nos mate? ¿Por qué no lo detienen de una vez?”, se lamentaron.

Y ni siquiera se mostraron conformes con el secuestro de las armas que emplea para las amenazas: “Que le hayan sacado los machetes no significa que no tenga otros, o que pueda agredir con una cuchilla. Lo único que queremos es que esté preso”.