Un changarín retuvo a la fuerza durante seis horas a su mujer en una casa de Ensenada

Pese a que mantuvo retenida a su mujer durante seis horas en la casa que comparten en la zona céntrica de Ensenada, aparentemente después de golpearla con un fierro, un changarín de 31 años no fue siquiera aprehendido y continúa en su domicilio, conviviendo junto a la víctima, informaron ayer fuentes policiales.

El implicado, de acuerdo a calificados voceros, inició una fuerte discusión con su pareja de 47 años dentro del domicilio que habitan en calles Pasaje Maipú entre Hernández y Zavala, durante la madrugada del jueves. La gresca fue subiendo en intensidad hasta que él, completamente fuera de sí, se apoderó de un fierro, con el que la amenazó.

Si bien algunas versiones indican que llegó a pegarle con el mismo, las fuentes consultadas no pudieron confirmarlo ya que la perjudicada resolvió no hacer la denuncia, y no fue sometida al Reconocimiento Médico Legal.

Lo cierto es que, siempre bajo amenazas y gritos, el implicado le impidió a la damnificada retirarse del hogar, manteniéndola cautiva.

Un llamado al 911 alertó al personal policial, por lo que agentes del Comando de Patrullas de la vecina localidad se acercaron al domicilio en cuestión, constatando la denuncia y liberando a la mujer del encierro. El joven, sin embargo, no quiso saber nada con terminar tras las rejas y buscó agredir a los uniformados, abalanzándose sobre ellos.

Libre

Sin embargo, su embiste no llegó a destino y fue finalmente capturado por los numerarios de la fuerza, que lo esposaron y lo trasladaron luego a la comisaría Primera de Ensenada, con jurisdicción en la zona.

Claro que fue poco el tiempo que permaneció allí, ya que la víctima, pese a que les contó a los policías que discutió con su marido en fuertes términos, resolvió después no radicar la correspondiente denuncia.

“Creemos que le tiene miedo, y decidió no hacerla. Ante eso, el imputado recuperó de inmediato su libertad”, admitió un pesquisa abocado a la investigación ante Trama Urbana, a la vez que comentó que la damnificada, a simple vista, no poseía lesión alguna.

Se le dio intervención a la fiscalía penal en turno y al Tribunal de Familia, mientras que se incautó el fierro que habría sido empleado por el causante. Hasta el cierre de esta edición, no había ningún impedimento para que el hombre permanezca en su casa.