En bicicleta, asaltó a dos vecinos de El Mondongo

Vecinos del barrio El Mondongo realizaron reiterados reclamos en contra de los hechos de inseguridad que padecen a diario y en la jornada de ayer algunos frentistas se comunicaron con este medio para realizar sus denuncias.

El primero de los hechos ocurrió a las 19, en un edificio ubicado en la zona de Diagonal 79 y calle 64. Allí, un sujeto sorprendió a una mujer cuando estaba por ingresar. “Iba en bicicleta y de golpe se subió a la vereda. Amagó con sacar un arma y me dijo que no me moviera”, detalló la damnificada. Para su fortuna logró entrar al inmueble antes de que el ladrón pudiera asaltarla.

Otro de los frentistas asegura que se trata del mismo individuo que minutos antes le había robado a un amigo suyo en la esquina de 63 y 115. “Le sacó la plata que tenía para ir a hacer las compras. Iba en una bici color celeste”, aseguró. Hasta el momento, el individuo continuaba siendo buscado.