Expusieron un video donde se ve a Lucas Puig, a padres y a niños en una fiesta

Durante la audiencia debate de ayer, entre otros testigos declaró la madre de un menor que asistía al jardín de infantes del Colegio San Benjamín, quien brindó como prueba de la relación del profesor de música, Lucas Manuel Puig, los padres de los chicos y los niños mismos el video de una “Fiesta de la Familia”.

“A mi hijo le encantaban las clases de música, me hizo comprarle una guitarra. Le gustaba mucho la canción de una vicuña que vivía en el Norte”, contó Fabiana. La mujer agregó que el chico era compañero de los dos niños que habrían sido abusados por el docente entre fines de 2009 y principios de 2010.

Con referencia a la filmación que llevó la testigo al juicio, y que fue incorporado al expediente como prueba de la defensa del profesor, la misma relató que la mencionada fiesta se realizó el 26 de octubre del 2009. Allí “estaban todos. Se hizo un juego, el de cada perro en su cucha, que jugaban los nenes con los padres. Lucas también estaba”, comentó.

Con referencia a cómo se enteró sobre la denuncia contra Puig, recordó: “Me llamó la mamá de un compañerito de mi hijo. Me dijo: No lleves a la escuela al nene porque a un profesor lo agarraron por abuso. Llamé a mi nene y le pregunté qué pasó, si vio algo raro en el jardín, pero me contestó que no”.

La mujer también le consultó al menor con quién iba al baño, a lo cual este respondió los nombres de dos preceptoras. Por ello, la declarante llevó normalmente a su hijo a la entidad educativa.

Más testigos

Luego declaró Andrea Gabriela Tolosa, quien se desempeñó como docente de la salita de 3 años entre 2006 y 2017 en el nivel inicial del colegio San Benjamín. Comentó que “las clases de música se hacían en el SUM” y de las mismas ella también participaba junto a sus alumnos.

“Los nenes salían de la clase de música, iban al pasillo y ahí estaban las preceptoras que los acompañaban (al sanitario) y después volvían. Siempre hay una (empleada) para acompañar a los chicos”, explicó.

Con respecto a la denuncia contra el acusado, Tolosa relató: “Me llamó la directora de la institución un domingo. Dijo que había llegado una denuncia contra el ­profesor y que al otro día fuéramos al jardín. Nunca vi eso, porque son cuatro salas donde circula gente continuamente”, detalló la mujer.

Si bien se preveía que ayer iba a ser el último día de prueba, a raíz de que faltan testigos por declarar, los mismos lo harán el lunes. Luego se harán los alegatos de las partes ante los jueces Cecilia Inés Sanucci, Hernán Javier Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo.