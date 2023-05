Gonnet: vecino corrió a machetazos a un ladrón que se metió en la casa de un anciano

Un delincuente tuvo una mala jornada en las últimas horas en nuestra ciudad, cuando ingresó a una casa para cometer un ilícito y terminó siendo perseguido por un vecino que, machete en mano, logró reducirlo, señalaron fuentes policiales.

El nuevo suceso de inseguridad tuvo lugar en un domicilio de Gonnet, donde reside un jubilado de 80 años que en ese momento no se encontraba. Un lugareño detectó a tres cacos ganando el interior de la propiedad y decidió actuar. “Como siempre me imagino cómo intervenir en estas situaciones, agarré el machete por si estaban armados y salté la reja, para no hacer ruido”, explicó.

“Cuando llegué al patio de atrás estaba escapando, trepando la medianera de dos metros. La salté y lo atrapé, hasta que llegó la Policía”, añadió.

El implicado fue trasladado hasta la comisaría Decimotercera y quedó a disposición de la Justicia, mientras que el resto de la banda logró darse a la fuga y hasta el momento permanecen prófugos.

El joven que logró controlar al malviviente ya había sufrido días atrás un robo, cuando le sustrajeron su bicicleta. “Ahora tengo que ir corriendo a todos lados”, se lamentó.

Los vecinos de Gonnet mostraron su preocupación por la ola de asaltos que los tiene siempre como víctimas, sin que las autoridades hagan nada para solucionar el problema.