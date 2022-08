Importante robo a un cirujano en Barrio Norte

En cuestión de segundos, un número no identificado de delincuentes llevaron a cabo un importante atraco en Barrio Norte, al robarse un costo equipo de un cirujano. Por el hecho, al momento no hay detenidos, mientras que la víctima no puede trabajar hasta que recupere sus elementos.

El hecho fue denunciado en las propias redes sociales del damnificado, identificado como Carlos Cotti. Detalló que todo ocurrió cuando se bajó de su automóvil en la zona de 8 y 32, para dirigirse hasta un cajero automático ubicado a pocos metros de allí.

Fue un breve periodo de tiempo, pero cuando regresó se dio cuenta de que desconocidos le habían abierto el baúl. Al revisar, se encontró con que se habían llevado todo lo que tenía guardado, incluido un bolso con varios instrumentos que utiliza para su práctica profesional.

Entre lo sustraído había una valija, la cual tenía su equipo de trabajo: unas lupas especiales que se utilizan para cirugías cardiovasculares y cuyo costo llega a los 3.000 dólares. Al tratarse de una herramienta de fina precisión, la misma solo se fabrica a pedido y se hace a medida.

Según trascendió, dicho lente es importado directamente desde Estados Unidos y se produce en base a la vista y a la forma craneana de la persona que va a utilizarla, por lo que el cirujano asaltado es el único que puede usarla. Esto significa que no tendría sentido que vendan lo robado, ya que no serviría para nadie más.

Cabe mencionar que los delincuentes también se llevaron sellos médicos y recetarios de psicofármacos. Además, a causa del robo, Cotti tuvo que suspender todas las intervenciones que tenía programadas en el hospital San Juan de Dios, en el Sanatorio Argentino y en el Hospital Español, lugares donde cumple funciones.

Por otro lado, como se ha mencionado ya, hasta el cierre de esta edición no hay detenidos, por lo que el profesional pidió ayuda para poder recuperar su herramienta de trabajo.

Esto se debe a que dichas lupas tardan cerca de cuatro meses en fabricarse y no son fáciles de reemplazar debido a su alto costo.

Quienes tengan cualquier tipo de información pueden comunicarse al 911 o dirigirse hacia la comisaría más cercana. Por el momento, se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, para lograr identificar algún sospechoso.