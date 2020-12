Jauría de perros atacó a una mujer en Altos de San Lorenzo

Una mujer de Altos de San Lorenzo denunció que vivió una verdadera pesadilla al ser atacada por una jauría de al menos siete perros. Estos la mordieron tanto en piernas como en brazos y le causaron graves lesiones, producto de lo cual tuvo que ser hospitalizada.



El sangriento episodio tuvo lugar en la zona de 25 y 80 y, según las palabras de la propia damnificada, todo sucedido cuando ella se encontraba caminando en la vía pública para dirigirse hacia su domicilio. En ese momento, al pasar por el lugar donde funciona un local, del interior del mismo salieron varios perros y la rodearon.



Si bien la mujer intentó esquivarlos, se vio acorralada y observó cómo los canes se ponían cada vez más hostiles con ella. Así, lo que comenzó primero con ladridos amenazantes se convirtió en un verdadero horror cuando uno de los perros se abalanzó sobre ella.



Lo peor no fue eso, sino que los demás lo siguieron y se encontró con que estaba siendo atacada por una jauría. Afortunadamente, lograron ahuyentar a los animales, pero el dañó ya estaba hecho y la damnificada presentaba serias lesiones en todo el cuerpo.



De inmediato, los presentes llamaron al 911 y un móvil de la fuerza policial arribó junto con una ambulancia del SAME, con la cual se la trasladó al centro de salud más cercano y desde allí fue derivada al hospital Larrain de Berisso, donde

constataron que tenía heridas profundas tanto en los brazos como en las piernas.



Tras realizarle las correspondientes curaciones, se determinó que su vida no corría peligro a pesar de la seriedad de sus lesiones. Sin embargo, al cierre de esta edición permanecía bajo cuidados médicos por motivos de precaución y para evaluar su evolución.



Cabe mencionar que la víctima responsabiliza del hecho al dueño de los animales y del comercio, ya que consideró que no toma recaudos de ningún tipo y que ni siquiera la habría ayudado tras haber sufrido el feroz ataque ni la ayudó en la parte económica para pagar el tratamiento.



Por su parte, testigos señalaron que si bien la Policía arribó al lugar, no levantó cargos con el dueño de los canes.