Ladrones se llevaron un auto que estaba estacionado

Los malvivientes no tienen piedad a la hora de cometer sus robos y no les importa ni la hora ni el lugar para cometer sus actos delictivos. En las últimas horas, un vecino de la localidad de Los Hornos denunció que desconocidos se llevaron un automóvil de su propiedad que estaba estacionado a escasos metros de su vivienda.



Si bien se desconoce el horario específico en el que sucedió todo y eso es motivo de investigación para esclarecer el hecho, lo que sí se sabe es que los desconocidos se robaron un vehículo marca Renault 12, patente TGS 984, de color gris plateado, que su dueño lo había dejado en la zona de las calles 63 y 131.



Cuando el vecino salió, se percató de que el coche no estaba y comenzó a difundir su imagen para poder obtener algún dato al respecto. Acto seguido, se dirigió hasta la comisaría Tercera para realizar la denuncia correspondiente con el deseo de recuperarlo, debido a que el automóvil estaba en un perfecto estado.



Por lo pronto, con los datos brindados por la víctima, los efectivos policiales analizarán las cámaras de seguridad para poder dar con el paradero de los implicados en el robo.