Madre e hijo mantuvieron cautiva a una joven durante un mes

Una verdadera pesadilla vivió una joven de 25 años que fue mantenida cautiva por su pareja y la madre de este durante aproximadamente un mes en una vivienda de Berisso. La damnificada también sufrió golpes y amenazas, incluso con un arma de fuego.

El calvario de la muchacha comenzó cuando trató de irse de la casa de su novio y este en un primer momento le insistía para que no se marchase. No obstante, los ruegos luego se convirtieron en amenazas y el sujeto no la dejó retirarse.

Según los dichos de la joven, que logró denunciar lo sucedido ante la DDI de La Plata, el sujeto no la dejaba salir de su propiedad, le controlaba el teléfono celular y las pocas veces que le permitía salir tenía que hacerlo con su presencia y supervisión.

Asimismo, la mujer contó que en otra oportunidad, cuando se estaba bañando, su pareja le tapó la boca y la nariz hasta hacer que pierda el conocimiento y al recobrarlo se encontraba la madre del agresor, una mujer de 52 años de edad, quien era cómplice de todas las acciones de su hijo.

De hecho en otra ocasión, en momentos que la joven víctima se encontraba en una plaza con un amigo, se apersonaron el sospechoso y la madre de este, y no sólo la agredieron sino que además la amenazaron con un arma de fuego.

Para su fortuna, luego de un mes de ser sometida a dicho tormento, logró liberarse de su captor y se dirigió hasta la dependencia de la Dirección Departamental de Investigaciones local y denunció lo sucedido. Ante ello las autoridades judiciales, libraron una orden de detención para ambos sospechosos. Así se procedió a su inmediata aprehensión, acusados de “coacción agravada por el empleo de arma de fuego, privación ilegal de la libertad agravada y amenazas”.