Maria Graciela Sosa sobre los acusados: "Me incomodó mucho cuando me miraron y no bajaron la mirada"

En el dia de hoy, se llevó adelante la primera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa a manos de ocho rugbiers en Villa Gesell en enero de 2020.

La misma se dio en la sede del Poder Judicial de Dolores y allí los padres de la víctima, Maria Graciela Sosa y Silvino Baez, declararon como testigos. A la salida de los tribunales hablaron con la prensa.

"Me senti muy tensa. Era la oportunidad que tenía para decir todo. De como era Fernando, de como eramos felices antes de que nos pasara esto y de lo infelices de como somos ahora" sostuvo Graciela.

Por otro parte, reveló el momento en que vio a los acusados: "Me incomodó mucho cuando me miraron y no bajaron la mirada. Sentí, como madre, que no estaban arrepentidos para mirarme de esa manera”.

Asimismo, expresó que al dar la declaración sintió que Fernando le dió fuerza y dijo: "En ese momento, sentí que me desvanecía, pero alguien me decía que era la oportunidad de contar la verdad”.

"A los jueces, con mi llanto, les pedía piedad... Solo quiero justicia por mi hijo. Estoy aprendiendo a llevar este dolor. Ningún padre se merece lo que le hicieron a Fernando” afirmó entre lágrimas la madre.

Por su lado, el padre de la victima, Silvino, sostuvo: "Vengo a buscar justicia. Me siento más tranquilo ahora, acompañado".

Además, habló de su alivio: "Bajé una mochila enorme. Vamos a luchar hasta lo último. Soy un padre que sufre, admiro a mi mujer que defendió hoy a Fernando como leona".

Tambien hubo palabras para los 8 acusados: "¿Qué les puedo decir? Ellos están en su mundo y yo, con mi tristeza... Yo no soy ni la mitad de lo que era antes. Éramos una familia alegre que, con lo poco que teníamos, nos divertíamos mucho. El amor quedo flotando ahí. Ni vida hoy día es un desastre, nuestra vida no es vida”.

“Qué le pidan perdón a Dios” sentenció Silvino.