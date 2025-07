“Por favor, ayúdenme”: sufrió un grave accidente y podría perder la pierna

El pasado 23 de junio, Mauricio “Maury” Sosa, vecino de La Plata y padre de tres hijos, se disponía a salir a trabajar cuando fue embestido por un vehículo mientras reparaba su propio auto. El impacto lo arrojó entre los motores y le provocó fracturas expuestas en la pierna izquierda, que “quedó destruida”.

Desde entonces, Mauricio permanece internado en el Hospital San Martín, donde los profesionales médicos le advirtieron que corre riesgo de perder la extremidad sin la colocación de tres prótesis (fémur, rodilla y tobillo).

Mauricio explicó que el proceso llevará entre ocho y nueve meses “porque no hay insumos y hay mucha demanda de prótesis”. Mientras tanto, su mayor temor es la infección: “Lo único que me queda es rezar cada día para que no se me infecte, ya que si no perderé la pierna en su totalidad”. Ante esta urgencia, el hombre lanzó una campaña solidaria solicitando una ayuda económica, por lo que pidió colaboración pública bajo el alias “MAURY.PROTESIS”.

En uno de sus videos relató: “Solo me están pasando tramadol, desde el 23 de junio hasta la fecha no paro de gritar de dolor. Yo me dedicaba a hacer prepizzas y al estar así, no tengo ningún tipo de ingresos… Hay días que trato de estar tranquilo, pero la cabeza me gana. Ayúdenme, por favor”.

Mauricio es trabajador independiente: “Yo soy mi propio jefe y por consecuencia no tengo nada. Esta persona me destrozó a mí, a mis hijos, mi pareja y familiares. No imaginan la importancia de saber que tu vida cambió en un instante”.

La situación no sólo amenaza su calidad de vida, sino también su sustento. “Me arrebataron la vida… no puedo trabajar”, expresó, y agregó que su entorno también resulta golpeado: “Me destrozó a mí, a mis hijos, mi pareja y familiares”.

El Hospital San Martín, de alta complejidad, se ha convertido en su refugio desde el accidente, pero el tiempo apremia. La colecta solidaria busca reunir los fondos necesarios para cubrir los gastos médicos, materiales ortopédicos, sesiones de rehabilitación y otras atenciones asociadas.