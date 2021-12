Romero: denuncia que policía le robó durante un allanamiento en su casa

Un vecino de la localidad de Melchor Romero denunció que en las últimas horas un policía que participó de un allanamiento en su propiedad le robó dinero en efectivo y un cuchillo valuado en miles de pesos. Asegura, además, que tiene pruebas de lo ocurrido ya que el agente en cuestión quedó filmado.

Según los dichos de la víctima, todo comenzó el pasado 14 de octubre, cuando varios uniformados ingresaron a su vivienda (la dirección exacta se preserva para no perjudicar al denunciante) para llevar a cabo una orden de registro en el marco de un robo. Sin embargo, el resultado de la misma fue negativo, pero la cuestión no iba a terminar allí.

Es que luego de que se retiraran, el hombre comenzó a notar el faltante de algunos elementos, entre ellos la suma de 10.000 pesos en efectivo y un valioso cuchillo que tenía en la cocina del inmueble. No obstante, si bien sospechaba de la Policía, no pudo hacer la denuncia con anterioridad ya que las cámaras de seguridad que hay en el lugar no funcionaban correctamente.

Pero todo cambió en la jornada de ayer, cuando finalmente logró reparar los dispositivos de vigilancia y ver qué era lo que habían filmado. Grande fue su sorpresa (o no tanto) cuando en las grabaciones pudo ver a uno de los uniformados actuar de forma sospechosa y, aparentemente, apoderándose de sus pertenencias.

En los videos a los que Trama Urbana pudo tener acceso, se ven las imágenes del allanamiento mientras se escucha que el damnificado va relatando lo que ocurre y asegura que ese fue el hombre que le robó el dinero y una cuchilla marca Solingen Arbolito.

“Agarra una billetera que está al lado de una maceta y saca plata, al rato vuelve y saca lo que quedaba. Antes, ni bien llega, se guarda el cuchillo en uno de los bolsillos de pantalón”, aseveró la víctima, quien se mostró completamente indignado por lo sucedido y exige que le devuelven lo sustraído.

Radicada la denuncia ante la Justicia, ahora solo resta que se lleven a cabo las correspondientes averiguaciones y se determine si el agente señalado como responsable es culpable o no, además de restituirle sus pertenencias al damnificado.