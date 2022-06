Se bajó de un remís, caminó unos metros y la asaltaron dos motochorros

En la ciudad de La Plata los delincuentes no solo atacan en cualquier momento del día, ya sea en medio del centro, en plena tarde o durante la noche (ver pág. 15), sino que lo hacen aprovechando absolutamente todos los momentos posibles. En esta oportunidad, la víctima fue una mujer a quien asaltaron segundos después de que descendiera de un remís, en las inmediaciones del Parque Saavedra.

El suceso, que quedó registrado en diferentes cámaras de seguridad, tuvo lugar a las 2:30, cuando una mujer se bajó de un auto de alquiler en la zona de 17, entre 64 y 65, para regresar a su casa. Sin embargo, apenas caminó unos pocos metros y se le acercó de atrás una moto con dos cacos a bordo.

La damnificada rápidamente se dio cuenta que iba a sufrir un atraco, por lo que decidió tratar de escapar del mismo a las corridas. Huyó a toda velocidad de la escena, gritando inclusive para que los vecinos puedan escucharla.

Sin embargo, los hampones no se amedrentaron, la persiguieron y uno de ellos al final se bajó del ciclomotor, la abordó, la amenazó y le sacó sus pertenencias, entre ellas un teléfono celular.

Consumado el ataque, el implicado que se había apeado del rodado regresó al mismo, se subió y junto a su cómplice se dieron a la fuga.

Indignación vecinal

Pese a que todo quedó registrado en por lo menos dos cámaras de seguridad, hasta el cierre de esta edición los agentes policiales no habían podido localizar a los delincuentes, aunque el hecho tuvo lugar el fin de semana. “No los agarran porque no quieren o no les conviene”, relató un vecino, quien justificó su opinión así: “Cuando la víctima es personal de la Fuerza o el caso toma repercusión nacional, los ladrones caen a las pocas horas. O son perejiles o acá la Policía trabaja solo cuando le conviene”.

Lo cierto es que los numerarios de la comisaría Quinta, con jurisdicción en la zona, analizan lo sucedido. Mientras, la causa penal recayó en la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados, donde se abrió un expediente por el delito de “robo”.