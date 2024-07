Tolosa: conmoción por la muerte de un hombre en la vía pública

Momentos de extrema conmoción se vivieron en las calles de la localidad platense de Tolosa, debido a que un hombre, que caminaba por la vía pública, se desplomó en medio de su trayecto y falleció por motivos que se intentan establecer.

El dramático episodio tuvo lugar durante la mañana de ayer, en la zona comercial de la avenida 7, entre 523 y 524. Por allí transitaba la víctima, cuando de pronto se desvaneció y quedó tendido en la vereda e inmóvil.

Viendo que no reaccionaba, su hija llamó rápidamente al sistema de emergencias 911 para pedir ayuda. A los pocos minutos, llegó una ambulancia del SAME, pero, a pesar de los intentos de los médicos por reanimarlo, no pudieron y solo les quedó confirmar su deceso.

Debido al triste desenlace, la Policía Científica fue convocada al lugar de los hechos para realizar las pericias correspondientes. En este sentido, todo parece indicar que el hombre, de 76 años, sufrió una falla cardíaca que le produjo el fallecimiento.