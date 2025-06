Al stud “El Rey S.A.O.” le quedaba una bala de plata: Let Me Dance

Por GALOPÓN

En una tarde agradable, en los albores del invierno, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En segundo turnó se disputó el Premio “Adorada Rim” (1.000 mts.) con la indiscutible victoria de Let Me Dance, que de esta manera confirmó su auspicioso debut para alegría del stud “El Rey S.A.O.” de San Antonio Oeste, cuya gente “copó” el recinto de los vencedores con una cartelería alusiva. En el final, la conducida por el jockey Juan Cruz Rivarola postergó por dos cuerpos a Castaña Pass, mientras que a tres largos Domani completaba el podio. De esta forma, la ganadora mantuvo su invicto en dos presentaciones abriéndose un auspicioso futuro en lo inmediato.

Con la puesta a punto del entrenador Fabián Villanueva y presentada por Gustavo Fabbian, la descendiente de Le Blues, fue una bala de plata que le quedó a Héctor Esmir Ocampo luego que Forti Leaf perdiera su invicto en la carrera central del martes pasado.

Cotejo reservado para potrancas de 2 años, ganadoras de una carrera, ocupó el segundo turno de la programación con las seis participantes presentes y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Let Me Dance que prometía un sport de $2.00 superando lo reunido por Castaña Pass ($2.90). Trasladado el pleito a la pista, nuestra candidata se alzó con una clara victoria, manteniendo su foja inmaculada.

Abierto los partidores, y aprovechando el sorteo de adentro, Pitucona Pass asomó al frente primereando a Emma Vaga, Let Me Dance, Volves Peten, Domani y Castaña Pass; de tal forma que formalizada la carrera, la puntera corría con un largo de ventaja sobre Emma Vaga, que por medio cuerpo dejaba tercera a Castaña Pass, quedando luego Let Me Dance y Volves Peten, con Domani cerrando la marcha.

Hacia el final del opuesto, se mantenían dichas posiciones y ya en el codo de Tolosa, Emma Vaga se puso a medio cuerpo de la vanguardista, que a similar margen corría Castaña Pass y a dos cuerpos quedaba la favorita. Así, negociaron la elipse, donde las diferencias se estrecharon aún más y al entrar al derecho, Pitucona Pass bien pegada a los palos intentó la disparada, mientras por afuera corría Castaña Pass y entre ambas venía tocando pito Let Me Dance. Faltando 200 metros la puntera aguantaba como podía el avance de sus dos rivales y de allí al disco pasó a ganar Let Me Dance y siguió cómodo viaje hasta el disco que cruzó con dos largos de luz sobre Castaña Pass, que por tres cuerpos dejaba tercera Domani, que avanzó del fondo. La ganadora vino en 23s.90/100 y en 47s.69/100 hasta completar el registro de 1m.00s.15/100 para los 1.000 metros de pista normal.

470 MILLONES DE PREMIO EN “CARRERAS DE LAS ESTRELLAS”

La Fundación Equina Argentina (FEAR), organizadora de las “Carreras de las Estrellas” informó que la Edición 2025 de este evento, a disputarse el próximo sábado 28 de junio en Palermo, la bolsa de premios será de alrededor de 470 millones de pesos. Dicha fecha, se disputarán los Grandes Premios: Sprint (G I-1.000mts.), Juvernile (G I-1.600 mts.), Juvenile Fillies ( G I-1.600 mts.), Distaff (G I-1.800 mts.), Classic ( G I-2.000 mts.), Estrellas Mile (G I-1.600 mts.) y Juniors Sprint (G III-1.000 mts.). Por último, la primera anotación para la gran fiesta del turf nacional es el próximo lunes.