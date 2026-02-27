Alarma en Francia: Mbappe y una lesión que preocupa de cara al Mundial

A menos de 100 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la salud de Kylian Mbappe encendió luces rojas en Francia y en el Real Madrid. El delantero convive desde diciembre con una molestia que volvió a aparecer y lo llevó a tomar una decisión clave en plena competencia europea.

El club español comunicó que se trata de un esguince en la rodilla izquierda, originado en el encuentro frente al Celta del 7 de diciembre. Aunque en su momento no pareció de gravedad, la dolencia nunca desapareció del todo y reapareció en distintos pasajes de la temporada. La última señal se dio en la antesala del choque con Benfica por Champions League. Un nuevo dolor en la misma zona lo obligó a frenar la actividad y a iniciar una ronda de consultas médicas para precisar el foco exacto del problema y definir el mejor camino a seguir.