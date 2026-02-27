El Pincha se ilusiona: invicto, refuerzos en la mira y la Libertadores en el horizonte

Estudiantes atraviesa uno de esos momentos que fortalecen proyectos. La victoria 2-0 ante Newell’s en el estreno de Alexander “Cacique” Medina no solo significó tres puntos importantes fuera de casa, sino también la ratificación de un equipo competitivo que ya acumula 13 partidos sin conocer la derrota.

El plantel tuvo jornada de descanso tras el triunfo en el Coloso, pero desde este viernes retomará los trabajos en City Bell con la mira puesta en Vélez, el próximo lunes en UNO. El duelo ante el equipo de Guillermo Barros Schelotto promete ser una prueba exigente para medir el impacto real del nuevo ciclo.

Más allá de lo futbolístico, en el Pincha volvió a activarse el mercado de pases. La salida de Facundo Rodríguez al fútbol de Bulgaria abrió un cupo para incorporar y en el Departamento de Fútbol tomaron nota de una necesidad clara: reforzar el mediocampo tras la partida de Cristian Medina.

El nombre que vuelve a escena es el de Alan Rodríguez, volante uruguayo de Internacional de Porto Alegre. Ya estuvo en la órbita albirroja tiempo atrás por su buen paso en Argentinos Juniors bajo la conducción de Gabriel Milito. Con 26 años, también vistió las camisetas de Defensor Sporting y Boston River.

La negociación no asoma sencilla. Inter pagó cerca de 5 millones de dólares por el 80% de su ficha en 2025 y realizó una fuerte inversión. Además, aunque este año jugó poco por una lesión (apenas 133 minutos en cinco partidos), sigue siendo patrimonio importante del club brasileño. Desde City Bell saben que deberán ser creativos si quieren avanzar.

Mientras tanto, el horizonte también marca otro objetivo grande: la Copa Libertadores. Estudiantes integrará el Bombo 2 en el sorteo del 19 de marzo en Luque, Paraguay. Compartirá copón con Libertad, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario. La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril.