Andújar y la manera de jugar los partidos de Copa

Con experiencia en partidos coperos y la chapa de haber sido campeón de la Copa Libertadores en 2009, Mariano Andújar habló después del partido con Goiás en Brasil y destacó la manera de jugar del equipo en la Sudamericana y especialmente en la llave de octavos.

“El equipo interpretó cómo se tenía que jugar el partido. Desde mi lugar, siempre es importante colaborar con un granito de arena, pero cada uno de los nuestros fue figura en su rol”. Y agregó: “Para que las cosas salgan bien es necesaria una buena comunión entre el grupo, el cuerpo técnico y la dirigencia. La armonía y el compromiso son claves para entender que todos pueden jugar. Pero no alcanza con esto, hay que seguir”. "No tenemos que aflojar: En el fútbol basta una sola jugada que te cambia el partido, y no hay que permitirlo. Cuando el equipo está bien, es donde más hay que apretar. Se juegan los partidos de copa internacional como hicimos hoy. Se puede sufrir, jugar bien, dominar o ser dominado, tenemos que entender las fases del partido y jugarlo al máximo”, sentenció el arquero.

Por otro lado, la figura del equipo de Eduardo Domínguez, con un nuevo gol, el tercero en la serie ante Goiás, Benjamín Rollheiser, analizó lo que se le viene por delante al Pincha. Ahora se viene un nuevo rival brasilero, Corinthians, que espera en San Pablo para el encuentro de ida de los cuartos de final que se definirán en UNO: “Es un equipo muy duro, lo vimos en la serie ante Newell´s. Va a ser difícil. Pero vamos a prepararnos de la mejor manera para estos partidos tan importantes”.