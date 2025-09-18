Arantxa Sánchez incursionó en un nuevo deporte con un platense en Barcelona

La reconocida tenista española ganadora de Grand Slam en los ´90, Arantxa Sánchez Vicario, incursionó en un nuevo deporte en el cual pretende involucrarse para promocionar su crecimiento en un partido de exhibición que realizó junto a uno de los campeones de esta disciplina en Barcelona.

Se trata del Pickleball, que tiene como referente al vecino de La Plata Martín Suárez, quien el pasado fin de semana ganó un certamen internacional en este deporte.

El evento se llevo a cabo el martes en Manlleu, contó con la presencia del Alcalde y encontró a Arantxa Sánchez muy entusiasmada con la posibilidad de seguir creciendo en esta disciplina.

“Fue muy lindo poder compartir con ella esta experiencia que le ayuda al crecimiento de este deporte, que ya en España viene creciendo a pasos agigantados”, reveló Suárez desde Barcelona, sin descartar que en un futuro se puedan expandir las canchas del Pickleball en nuestra ciudad.

De la actividad formaron parte exdeportistas de otras disciplinas como el fútbol (un exarquero del Barcelona de la década del ’80 de nombre Xavi) y otras personalidades del deporte que buscan seguir ligados a las sanas costumbres y los ejercicios desde otro costado.