Automovilismo: Mercedes prepara el mejor contrato de la F1 para Hamilton

La temporada 2020 de la Fórmula 1 culminó quedando en la historia por su calendario por demás acotado producto de la pandemia. De todas formas, pese a las modificaciones no faltó la emoción en el circuito que tuvo 17 carreras a lo largo de la segunda mitad del año.



Como se esperaba ante todo pronóstico, el piloto británico Lewis Hamilton volvió a mostrar ante los ojos del mundo por qué es el mejor al comando del auto más dominante de la categoría perteneciente a la escudería Mercedes. Alcanzó a celebrar su séptimo título con el que igualó en la estadística al alemán Michael Schumacher. Después de un año atípico para la F1, que se vio atravesada por el impacto que generó el coronavirus en el deporte mundial, el 2021 será especial.



Pero el vínculo entre Hamilton y Mercedes está a punto de renovarse pensando en la próxima temporada, y lo que prima para establecer el acuerdo entre ambas partes es un tema económico. Es que el último campeón, por más de que planee quedarse en la escudería, no pretende renovar a cualquier precio. Según trascendió en la prensa inglesa, el piloto de 35 años, aguarda por un contrato multimillonario que rompería un nuevo récord en la categoría, pero esta vez desde fuera de las pistas. Se trata de un acuerdo que pondría al británico a firmar con Mercedes por los próximos 3 años a cambio de una suma que ascendería los 130 millones de euros.



Si bien Hamilton ya es el piloto mejor pagado en la Fórmula 1, ahora buscará ser uno de los 10 deportistas mejores pagados del mundo. Según se conoce acerca de las negociaciones, el piloto podría renovar con la escudería hasta 2023 con un saldo de 44 millones de euros por temporada, dinero que se sumaría a los más de 10 que ya recibe por patrocinios.



Todo indicaría que el contrato será un hecho. Mercedes no quiere quedarse sin su gran campeón y no pondría trabas en el acuerdo. “Creo que nosotros, como equipo, tenemos más cosas por hacer juntos, tanto dentro del deporte como fuera del mismo”, declaró el piloto ante la prensa.