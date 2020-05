Ayala y otros compatriotas regresaron a Paraguay

Los jugadores guaraníes que se desempeñan en la Superliga pudieron volver a su país.

Se trata de siete jugadores que actualmente militan en la primera división. Junior Alonso (Boca); Robert Rojas (River); Cecilio Domínguez (Independiente); Adam Bareiro (San Lorenzo); Antony Silva (Huracán); Marcelo Estigarribia (Colón), y Víctor Ayala (Gimnasia) ya se encuentran en Asunción.

Justo Viilar, gerente deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en diálogo con AM 1080 Asunción, manifestó: “La lista de jugadores que está llegando al país es amplia. El gobierno da la habilitación del ingreso de ellos, en su mayoría los que están en la Argentina. Las condiciones para que puedan ingresar y los albergues para recibirlos están habilitados”.

Hace una semana, Víctor Ayala, mediocampista del Lobo, había compartido en sus redes sociales el mensaje del defensor Xeneize, quien se había expresado con bronca respecto a la situación de no poder cumplir con la cuarentena en su país, pese a cubrir todos los gastos de hotel y traslados. Tras un exhaustivo control de frontera, el grupo de jugadores fue dirigido al hotel Yacht y Golf Club Paraguayo.

El exjugador de Lanús había recuperado la titularidad en el equipo de Diego Armando Maradona, y en diálogo con Tigo Sports Noticias, de Paraguay, lamentó: “Este parate me tocó en un momento en el que empecé a agarrar confianza en el equipo”.

Respecto a su relación con el Diez, el paraguayo afirmó: “No voy a mentir, tengo una afinidad y que es afectiva incluso, porque él se acerca y le demuestra cariño a los jugadores. Charlamos en las concentraciones y de forma distendida, de unos 15 a 20 minutos y no solo de fútbol, sino también cosas de la vida. De lo que es Maradona como persona conmigo, no me puedo quejar”.