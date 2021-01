Badoyán, cauteloso y con reuniones

El socio de Estudiantes Marcelo Badoyán, que no es hijo de “Semilla” Badoyán ni hermano de Marcelo Badoyán, quien formó parte del gobierno de Rubén Filipas, tomó contacto esta semana con integrantes de agrupaciones y movimientos de Estudiantes de La Plata cuyos referentes apoyaron o formaron parte de la lista “1 y 57” que participó de las elecciones del 4 de octubre del 2014 en Estudiantes. Ese día, en efecto, fue la última vez que hubo comicios en el club, ya que en 2017 no se presentó ninguna lista opositora al mandato de Juan Sebastián Verón.



De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, la intención del grupo disidente al actual presidente Albirrojo es armar una estrategia para definir una conducta como grupo opositor definido y con una participación más activa a lo que ocurrió durante los últimos seis años, en donde prácticamente no se presentaron notas en la oficina de socios y en las Asambleas hubo una participación escasa de los socios.



“La idea es hacer un Estudiantes más tradicional, volviendo a las raíces que tuvo en la década de 1980 o cuando dirigentes como Julio Alegre tomaron decisiones”, contaron a este diario personas que formaron parte de las reuniones.



Badoyán, en tanto, pidió cautela ante la aparición pública de su apellido y admitió que por el momento “no tiene mucho para aportar”.