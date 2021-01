Lombardi trabaja para techar el estadio de 1 y 57, pero no le avisó a la CD

El expresidente, Enrique Lombardi, confirmó en las últimas horas que durante gran parte del 2020 utilizó su estudio de arquitectura para diseñar y elaborar un proyecto de construcción de los codos del estadio de 1 y 57 y también que tiene avanzado el proyecto para techar la cancha de Estudiantes. La situación causó sorpresa en el seno de la Comisión Directiva, que hasta el momento no fue informada de las intenciones del arquitecto.



Si bien Lombardi aclaró que pondrá a disposición sus servicios de asesoramiento como arquitecto y que estaría dispuesto a ceder honorarios “millonarios” según explicó, implícitamente el avance del proyecto implica cierto disconformismo hacia el actual estadio de 1 y 57 por parte del expresidente, que utilizó tiempo de la pandemia para dibujar y diagramar cómo debería techarse la cancha.



Si bien es cierto que el gobierno del club adelantó hace un tiempo que en un futuro tiene previsto realizarse esta obra, la realidad indica que primero hay que terminar de saldar la deuda con el Banco Itaú y ordenar al equipo para equilibrar la parte deportiva, antes de avanzar en construir algo sobre una obra que apenas tiene 14 meses desde su inauguración.



El arquitecto Lombardi insistió en no querer participar de las próximas elecciones y hasta rechazó al socio Juan Badoyán para formar parte de una lista, pero hay quienes sostienen que en las próximas semanas sería tentado nuevamente para poder ocupar un cargo como eventual secretario de obras en una futura lista opositora.



Cabe recordar que en su momento el arquitecto Lombardi formó parte de un proceso de investigación interna del Pincha, para el cual se convocó al Tribunal de Disciplina, luego de que una investigación periodística impulsada por el diario Hoy en febrero de 2014 sacó a la luz la venta de butacas de plástico por parte de la empresa Dobla Chap SA, propiedad del socio y exdirigente César Liberatore, quien formó parte del gobierno de Lombardi entre 2011 y 2014.



Directivos del actual gobierno Albirrojo vinculados al área de Obras como Miguel Menno o Juan José Calderón no estaban al tanto de los proyectos de Lombardi para seguir avanzando con la cancha. Más aún, al ser consultados por este diario, miembros de la actual CD Albirroja recordaron que en el año 2014 desde el sector de Lombardi no habían acercado la documentación que fue requerida para terminar la cancha.



“En ese momento Juanjo Calderón se juntó con el exsecretario de Obras Néstor Cipriano y nos dieron unos planos de una cancha que después nunca terminó siendo”, explicó una calificada fuente del actual gobierno del Pincha.

Por lo pronto, el proyecto del arquitecto sería gratuito y como indica el refrán, cuando la limosna es grande…