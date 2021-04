Barrios tras quedar afuera del clásico: "Es importante hacer un chequeo antes de volver a jugar"

Lucas Barrios se perderá el encuentro de esta tarde ante Estudiantes, a partir de las 15:45 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El ex Borussia Dortmund padece de una miocarditis producto del COVID-19, por lo que su lugar lo ocupará Eric Ramírez.

El experimentado delantero, que de todas formas se encuentra con sus compañero en UNO, dialogó unos minutos con la televisión y remarcó la importancia de hacerse los chequeos médicos correspondientes una vez alcanzado los 10 días y el alta médica. Cabe recordar que es la segunda vez que Barrios padece de COVID-19, por lo que su caso sorprendió mucho a los médicos del club.

"Me hubiese encantando estar adentro, jugar el partido, el clásico, pero las recomendaciones médicas me dicen estar afuera. No es lindo para nadie, lo importante que es leve y estar a disposición de nuevo. Espero que los clubes tomen este ejemplo, para tratar que los jugadores estén chequeados para volver a la actividad, dicen que son 10 días, pero se tiene que chequear bien", sostuvo.

"La verdad quería estar con ellos adentro, sé lo que se vive, estos partidos son diferentes, esperemos que nos vaya de la mejor manera. Sabemos que Diego nos representa en el fútbol, y en Gimnasia tenemos un recuerdo muy especial, y esperemos que nos de una mano", confesó.

Y agregó: "A mis compañeros los vi muy bien en la semana, después de casi 18 casos de Covid, sé que la vuelta no es la misma, pero ellos van hacer lo máximo".

Y por último el atacante tripero remarcó: "La verdad que en esta situación (por el coronavirus), es todo nuevo para todos, tenía cinco de anticuerpo, que normalmente dicen que estás protegido, pero me pasó a mí. Se cree que por ser deportista de alto rendimiento estamos exentos de esto, pero no es así. Es un mensaje, quienes pasen los 10 días del alta, tienen que hacerse los chequeos correspondientes para que después puedan jugar tranquilos".