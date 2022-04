Básquet: Julio Lamas anunció su retiro como entrenador

El exentrenador de la Selección Argentina de básquet, Julio Lamas, confirmó que se retirará del rol como director técnico en el banco de suplentes de una cancha de baloncesto. Así, dejará el pizarrón con aros y se inclinará por el que tiene arcos. El histórico estratega se unirá al cuerpo técnico de Abel Balbo, que se lanza como técnico y suena en un club grande: San Lorenzo. Un dato no menor a tener en cuenta es que además de que pasó por el banco del Cuervo, Lamas es confeso hincha del club de Boedo.

“Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer. Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol”, fueron algunas de las líneas de Lamas, que comunicó su determinación en las redes sociales entre múltiples agradecimientos. En la carta, el ex-DT de la Selección le dedicó unos párrafos a tres personas en forma de agradecimiento: a su mamá, a su esposa y a León Najnudel, una de las personas más importantes para el básquet nacional.

Abel Balbo, ansioso por dar comienzo a su carrera como DT, destacó sobre Lamas: “Pueden criticarme, pero cuando estoy convencido de algo no tengo miedo de la crítica y después acepto, y si es constructiva uno la escucha. Pero que Julio va a ser importantísimo, de eso no tengo ninguna duda. Él va a ser mi mano derecha, me va a ayudar en todo lo que es la gestión y tiene una experiencia enorme”.

Lamas, además de ganar en cinco ocasiones la Liga Nacional, estuvo dos veces al mando del seleccionado nacional, entre 1997 y 1999 y entre 2011 y 2014. Allí, en el 2011 ganó el Campeonato FIBA Américas realizado en Mar del Plata. Luego de un más que exitoso paso por San Lorenzo de Almagro entre 2015 y 2017, su última experiencia fue con la selección de Japón, con la cual participó en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, haciendo que suba considerables puestos en el ranking mundial.