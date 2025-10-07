Black Stripes buscará hacer olas ante Seek Wave en el “Especial”

Por Galopón

Martes con acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 14.30 y las 20. En el Especial “Forious Key” (1.200 mts.), confiaremos nuestro voto a Black Stripes que baja a éste hipódromo con la idea de recuperar la senda victoriosa. Titular de tres victorias, su último éxito fue el 12 de enero pasado y a partir de allí, accedió al plano jerárquico con algunas figuraciones destacadas pero sin hacer “centro”. Es por eso que los allegados a la campaña del hijo de Equal Stripes decidieron un “cambio de aire” para buscar su primera victoria jerárquica coincidiendo con la primera vez que lo conducirá el jockey Martín Valle.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el sexto turno de programación, con cinco competidores, dispuestos a llevarse los $5.070.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance de Black Stripes, no soslayamos las posibilidades que le caben a Seek Wave que en la temporada pasada fue el mejor representante de la generación haciendo “tabla rasa” ya que encadenó la “Polla de Potrillos” (G I-1,600 mts.) y el Clásico “Provincia de Buenos Aires” (G II-2.200 mts.) y cuando se esperaba su coronación quedó fuera del marcador en el “Dardo Rocha” (G I- 2.400 mts.) y tercero en el “Jockey Club de la Provincia” (G III-2.000 mts.). Vino un parate de seis meses y en su regreso no fue el mismo caballo del año pasado. Una nueva pausa y esta tarde vuelve con el objetivo de recuperar la memoria. En la misma línea está Notable Island que tras su victoria “cumbre” en oportunidad del referido “Jockey Club” (G III-2.000 mts.) del año pasado, no volvió a ser el mismo ejemplar corredor de neto corte clásico. Por eso prodríamos clasificar este enfrentamiento como la gran “carrera de la memoria” para los tres caballos con mejores aspiraciones a la victoria.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Los Candidatos de Hoy…

1ra.) 2– 6 – 4

2da.) 1 – 5 – 3

3ra.) 8 – 1 - 5

4ta.) 2 – 5 – 3

5ta.) 4 – 5 - 3

6ta.) 1 – 4 – 2

7ma.) 8 – 1 – 6

8va.) 3 – 6 – 4

9na.) 7 – 6 - 8

10a.) 11 – 2 – 4 - 5

11a.) 11 – 4 – 10

12a.) 6 – 2 – 12 – 9