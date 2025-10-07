El hijo de “Mario Santos” junta pruebas para denunciar a la AFA y Gallardo pidió sumarse “al sistema”

Luego de otro partido sin poder ganar, un grupo de hinchas de Estudiantes lanzó una propuesta pretendiendo denunciar al sistema de designación y el desempeño de los árbitros de la AFA.

Teo D’Elia, hijo del actor Federico D’Elia que saltó a la fama por interpretar el personaje de Mario Santos en la serie “Los Simuladores”, le apuntó al desempeño de Nazareno Arasa y pidió que se le manden videos, archivos y documentación que permita acreditar los fallos que presuntamente vienen beneficiando a Barracas Central en los últimos dos años para luego elevar una especie de denuncia o queja ante la Liga Profesional y la AFA.

A través del usuario @teodeliaa el hijo del actor que es hincha de Estudiantes incrementó la polémica y acrecentó la distancia entre la institución y la Asociación del Fútbol Argentino, en una postura que tuvo mucha aceptación y también algunas críticas por temor a las represalias que pueda recibir el equipo en los próximos partidos.

Gallardo pidió “sumarse al sistema”

Al verse involucrado en otro partido polémico que determinó una nueva derrota para River, el entrenador Marcelo Gallardo, que está pasando el peor momento desde que volvió al club, consideró que “hay que sumarse al sistema”, adoptando otra postura muy diferente a la de Estudiantes con Sebastián Verón.

“No voy a ser yo el único que siempre hable de esto, te quedas muy solo. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir, sobre todo me parece que hay que adaptarse al sistema. Porque nos pasa a todos. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así”, disparó el Muñeco. En el encuentro, al Millonario, además de la roja, le anularon un gol de Miguel Borja por posición adelantada.

A su vez, visiblemente molesto, agregó: “Entonces hay que adaptarse, callarse, porque el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para vos, mañana para otro, es así. Pero, sistemáticamente, no me gusta, porque sino todos sospechan de todos. Más allá de todos, voy a seguir enfocado en la corrección del equipo, que es lo que más me interesa. Dimos un paso adelante hasta la expulsión y lo jugamos con hombre menos que no es fácil, estuvimos a ahí de empatar aún con uno menos. Me quedo con las cosas positivas de hoy”.