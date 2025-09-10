¡Bolivia hizo historia y se metió en el Repechaje!

Luego de la última jornada de las Eliminatorias tenemos los clasificados al Mundial, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay y Brasil ya dicen presente en la Copa del Mundo 2026 y el que buscará su boleto por la vía del Repechaje es Bolivia, que después de 32 años intentará hacer historia.

El Alto fue el escenario de la victoria 1-0 contra Brasil, con un gol de penal -inventado- de Miguel Terceros, y ante la dura derrota 6-3 de Venezuela contra Colombia, el combinado boliviano logró llegar a este gran objetivo para seguir en carrera por el ingreso a la máxima cita de las selecciones.

No obstante, el formato del repechaje es diferente al que conociamos. Ahora, se denomina como Torneo Clasificatorio, que se llevará a cabo en México durante el mes de marzo. Serán dos llaves de tres equipos a partido único, con una semifinal y final por cuadro. Dos selecciones van a avanzar a partido definitorio, elegido por posición de ranking FIFA.

Además de Bolivia, ya dice presente Nueva Caledonia, que sacó boleto tras perder en la final de las Eliminatorias por 3-0 ante Nueva Zelanda. Van a ingresar los dos mejores segundos de la tercera ronda de Concacaf, el vencedor de la quinta ronda de la AFC y el ganador de la final de la segunda ronda de la CAF.