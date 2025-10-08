Cambaceres quedó eliminado en el Reducido y no jugará hasta febrero

Defensores de Cambaceres puso punto final a un año deportivo lleno de frustraciones. El conjunto de Ensenada perdió 2 a 0 en su visita a Atlas y quedó eliminado del Reducido de la Primera C, el mini torneo que reunía a los equipos que no lograron clasificar para pelear por el ascenso. Así, en el inicio de octubre, el Rojo se quedó sin competencia oficial hasta febrero del año que viene.

La derrota selló una temporada muy por debajo de las expectativas. Camba terminó penúltimo en su zona y apenas consiguió una victoria, ante Puerto Nuevo, en 14 fechas. El cierre frente a Atlas fue un reflejo de su bajo rendimiento: poca generación de juego, fallas defensivas y un penal innecesario que complicó aún más el panorama.

Aunque el arquero Collazo atajó un penal en el primer tiempo, el local se puso en ventaja a los 37 minutos con un tanto de Leiva, en una jugada que debió haber sido anulada por fuera de juego. En el complemento, Cambaceres tuvo la pelota, pero no supo cómo aprovecharla, y sobre el final, Gutiérrez marcó el 2 a 0 definitivo desde los 12 pasos.

El equipo de Ensenada mostró nuevamente las falencias que arrastró toda la temporada: falta de ideas, escasa jerarquía y nula eficacia ofensiva. Sin competencia por delante, la dirigencia deberá encarar un profundo replanteo para intentar reconstruir un plantel que nunca logró estar a la altura de su historia.

Facundo Collazo; Luciano Vargas, Valentín Lombardi, Adrián Alfonzo, Facundo Odello y Tiziano García; Rodolfo Fernández, Esteban Coronel, Tomás Baglieri; Franco Romero y Nicolás De Benedetti fueron los 11 que iniciaron el juego en General Rodríguez.

Así las cosas, el Rojo ahora quedó licenciado hasta el viernes y se esperan muchas charlas en los próximos días para la continuidad de Agustín Costantini como entrenador y también de gran parte del grupo superior.