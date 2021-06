Con mucho hermetismo, Zielinski espera por los refuerzos

El primer equipo de Estudiantes de La Plata estará regresando este lunes a los entrenamientos en el Country Club de City Bell, donde según la planificación realizada por Ricardo Alberto Zielinski y su cuerpo técnico, las actividades se estarán llevando en doble turno, el primero será matutino y comenzará a las 9.30, mientras que el segundo será vespertino y va a estar arrancando a las 16.

Además, vale señalar que previo al ensayo de la mañana, habrá hisopados para toda la estructura del fútbol profesional que componen el elenco albirrojo.



Más allá de esta situación, el entrenador está a la espera de incorporaciones y todo parece indicar que tendrá que seguir esperando. El “Ruso” lo ha dejado claro hace ya tiempo, pretende un mediocampista ofensivo y un delantero, por ahora el área que encabeza Agustín Alayes está en el debe. Hasta el momento Zielinski cuenta con dos caras nuevas, el joven Ricardo Ezequiel Ramírez, que es toda una apuesta, y el regreso de Fernando Zuqui, que este lunes será presentado en conferencia de prensa, ya que el DT pretende contar con él.



Según a la información a la que accedió El Clásico, la Secretaría Técnica que tiene al exfutbolista a la cabeza pretende que no se hagan visibles los nombres concretos por los cuales se negocia.

Pero las fuentes revelaron que se ofreció al volante Rubén Botta, que queda libre el 30 de junio en el Sambenedettese de la Serie C de Italia, aunque dejó un buen recuerdo de su paso por Defensa y Justicia. También al delantero Javier Correa lo quiso sumar el “Pincha” ya hace unos años pero la negociación no llegó a buen puerto. Hoy el punta juega en el Santos Laguna de México, pero en dicha entidad no es tenido en cuenta, por lo cual su representación busca sacarlo de allí.



Por otra parte, hay otros nombres sobre la mesa como el de Ignacio Malcorra, con quien hubo algunas charlas pero ninguna propuesta formal. Mientras, también se pensó en el atacante de Racing Club, Nicolás Reniero, pero la “Academia” solo lo dejaría salir por una venta, por lo cual es prácticamente imposible que recale en Estudiantes. En un mercado difícil y donde hay que activar el ingenio, el técnico está preocupado porque estos dos pedidos aún no están cumplidos.



Finalmente, los dirigentes siguen buscando apuestas. En principio, Pablo Javier Quatrocchi, entrenador de la reserva, confirmó que hay negociaciones para sumar a Rodrigo Cao, un delantero categoría 2001 de Quilmes, como también el defensor de All Boys, Facundo Butti.

“El puesto uno se lo gana en el día a día”

La calma con la que Agustín Rogel se mueve en el fondo de la defensa de Estudiantes contrasta con los agitados primeros meses de este 2021. Se terminaba febrero y el uruguayo estaba en el fútbol francés con poca participación en su equipo, el Toulouse.

Llegó el momento de buscar un nuevo desafío y el elenco albirrojo apareció en su camino. “Me hablaron bien de Estudiantes, de lo bien organizado que está el club y del proyecto que tienen.

Cuando vi cómo podría ser mi paso por acá, lo imaginé de cierta manera, con buenos proyectos y cosas lindas. Desde el primer día me trataron muy bien”, manifestó.



El defensor oriundo de Montevideo pisó suelo argentino un viernes y el domingo el equipo de Zielinski recibía a Racing por la Copa de la Liga. “El mismo día que jugaba el equipo, me agarró el profe Alfonso a la mañana y me partió corriendo”. Una semana después, en la goleada 5-0 ante Arsenal, Agustín fue titular. “Mi recuerdo de Estudiantes, de lo que viví, es la semifinal de la Libertadores 2009 en el Centenario. Ese es mi primer recuerdo, aunque no tan lindo porque soy hincha de Nacional. Después vi esa Copa que ganó, también la final del mundo y tenía ese recuerdo marcado de lo que es Estudiantes. De más chico mi viejo me contaba mucho de las glorias del club, de Bilardo y cómo Estudiantes había marcado la historia”.



“Yo venía a buscar mi lugar, no tenía el lugar asegurado y en este momento tampoco. El puesto uno se lo gana en el día a día, entrenando, con los rendimientos y demostrando en cada partido”, agregó en diálogo con el sitio oficial. También aseguró: “Dejamos una buena imagen en el último campeonato. Destacó la solidez del equipo y el trabajo defensivo, a partir de ahí podemos hacer grandes cosas. Las expectativas y las metas del club son las mismas de siempre. Clasificar a copas, dejar una buena imagen que sabemos que es importante para nosotros y los hinchas”.

La dirigencia contará con unos cuantos dólares por la venta de Foyth

Más allá del dolor y la bronca que está masticando Juan Marcos Foyth por perderse la oportunidad de defender los colores del seleccionado argentino en la Copa América de Brasil, no todo es tan malo en su presente. En las últimas horas el Villarreal anunció que hará uso de la opción de compra que tiene a su favor por el defensor, tasada por el Tottenham de Inglaterra en 15 millones de euros. En La Plata celebran esta situación, ya que la transferencia le hará percibir al elenco albirrojo los derechos de formación, donde la suma a cobrar es de 425.000 dólares aproximadamente.



El futbolista fue vendido en agosto del 2017 al club inglés en más de 10 millones de dólares y ahora el “Pincha” seguirá sumando ingresos por el talentoso jugador, al que transfirió con apenas 10 partidos en primera y 19 años. Desde la Comisión Directiva aún no realizaron anuncios oficiales del nuevo ingreso, pero fuentes confirmaron que al “León” le corresponde un porcentaje de la venta neta de 2.83%.



Foyth, de 23 años, firmará un contrato con el “Submarino Amarillo” por cinco temporadas. En Villarreal se consagró campeón de la Europa League y jugó 32 partidos el último año, donde además es muy querido por los hinchas que pidieron por su continuidad.