Con suspenso, el aprendiz Joaquín Guida festejó su primera victoria con Big Lover

Por GALOPÓN

Primera función de la semana -octava en lo que va del mes- en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 13 actos en la cartelera. La carrera inicial fue el Premio Doña Letra (1.600 mts.) donde la victoria se la llevó Big Lover que en final de comisariato derrotó por distanciamiento a Nymeria Kennedy que en final cerradísimo le había ganado en la pista pero perdiendo su línea en el final, lo cual fue corroborado las autoridades y decidieron revertir las chapas, mientras que tercera, a tres cuerpos, completaba el marcador Luna de Dubai.

Cotejo reservado para potrancas de tres años que no hayan ganado, como dijimos rompió el fuego de la reunión en la grilla de la programación y contó con nueve ejemplares ya que Miss France y Emperatriz de Dubai le “rajaron” al barro. El cierre de las apuestas mostró a Epika Cause y Nymeria Kennedy que se “comieron” las pizarras prometiendo ambas un sport de $2.75 sobre la chance de Luna de Dubai ($3.85). Trasladado el pleito a la pista, la carrera se definió en el comisariato ya que Big Lover había perdido chiquito en la pista contra Nymeria Kennedy pero la ganó en el comisariato que hicieron lugar al reclamo del jockey aprendiz del perdedor -Joaquín Guida- ya que en el final su rival perdió su línea resultando perjudicado. De esta manera el novel piloto cantó su primer triunfo con la pupila del experimentado entrenador Humberto Benesperi y para alegría de su mamá Viviana y el resto de su familia.

Volviendo a la carrera, ni bien se abrieron las gateras Chuck Bob y Felicitas Vega primerearon a Big Lover y Nymeria Kennedy; de tal forma que al plantearse la carrera se equilibraron las cosas porque Felicitas Vega tomó la vanguardia pero se le fue al humo Big Lover, quedando en un segundo plano Nymeria Kennedy y Chuck Bob.

Así, descontaron los primeros 400 metros con Felicitas Vega y Big Lover luchando francamente por la primera posición que en el palo de los 1.000 metros quedó para Big Lover con poco más de medio cuerpo de luz sobre su rival, escalonándose luego Nymeria Kennedy, Chuck Bob y Felicitas Vega.

De esa manera se internaron en el codo de la calle 41 con la puntera que estiró a dos cuerpos la ventaja sobre Nymeria Kennedy que pasaba a escoltarla con leve ventaja sobre Felicitas Vega y luego se desempeñaba Rosa Ku. En el trayecto de la elipse, Nymeria Kennedy limó la ventaja que le llevaba la vanguardista que al abrirse al entrar en el derecho, aprovechó para meterse por los palos y pasar al frente.

Enseguida Joaquín Guida armó a Big Lover y se le fue encima a Nymeria Kennedy que se defendió con uñas y dientes para cruzar el disco con muy pequeña ventaja. Después vino el reclamo y el posterior distanciamiento a favor de Big Lover que de esta forma salió de perdedora en su segundo intento. De atropellada tercera, a tres cuerpos, culminó Luna de Dubai.

Por último, Big Lover se movió en 25s.14/100 los primeros 400 metros; 48s.95/100 para los 800 mts. y 1m.14s.13/100 los 1.200 mts., hasta completar el registro de 1m.42s.75/100 los 1.600 metros de pista pesada.

El Haras “Buen Ojo” sufrió destrozos por el temporal

El Haras “Buen Ojo” ubicado en el sur de la Provincia, en las inmediaciones de Bahía Blanca también fue blanco del temporal desatado el sábado pasado en esa zona. La añosa arboleda del establecimiento cayó sobre las instalaciones causando importantes destrozos de las mismas, como dijo su propietario Sebastián Rivera Moirano: “Aún estamos evaluando la magnitud de los daños sufridos en el haras pero son cuantiosos” para agregar que “nos agarra en un momento difícil de la actividad y de la economía en general, pero buscaremos solucionar la situación para seguir en la senda del turf, el cual es más pasión que lograr algún rédito económico”. El cabañero finalizó diciendo que “esperemos que el año venidero sea favorable para la actividad que da de comer a mucha gente trabajadora. Fundamentalmente eso se va a lograr en hechos puntuales como el aumento en los premios”.