Copa de la Liga: la definición entre Racing y Colón, bajo la lupa del “Profesor”

Por Daniel Córdoba

No llega a la final y merece ganarla, por cómo se para tácticamente y por cómo ganó su zona: por el Pulga Rodriguez, por su hinchada, porque lo amo incondicionalmente y además, sería su primer título. Hablamos de Colón.

El otro equipo, por su mánager, a quien quiero mucho; fue clave en la remontada, en la bancada al técnico y siempre estamos en contacto (Rubén Capria). Por tener un entrenador que supo escuchar y ver y, aunque le gustaría jugar de otra manera, se sacó sus “botas” y se puso las que su plantel podía usar.

Porque renació de sus cenizas como pocas veces se ha visto. Le cerró toda la cola a los interesados y/o ignorantes periodistas y dirigentes, además de a un empresario monopólico que ya quería meter a uno de su “clan”. Y por tener dos o más veteranos que dan día a día y partido a partido un ejemplo de profesionalismo y limpia humanidad (Cvitanich, Pillud, etc. )

Colón es pueblo. Es masa y pasión. Es mayoría, sufrida, con ganas de su primer campeonato. Con él, en el 98 llevamos 20.000 personas a Asunción y hace poco 25.000 en la final perdida de la Sudamericana. Es agradecimiento eterno de su gente sólo por ilusionarla, a tal punto que si pasa algo importante (bueno o malo) en el club, ya me llaman a ver qué opino.

Es correr, meter, pensar y jugar. El Sabalero es sacrificio y humildad. Eso sí, siempre les recalco una y mil veces, que el día que ganen algo sigan siendo iguales y no se monten en la soberbia, que no se crean dueños de nada, que no tengan posturas ni aires de superioridad. Sí eso pasa, perderán su esencia y eso es lo peor que a un hincha le pueda pasar. En este sentido, ejemplos en La Plata, Avellaneda o Capital sobran.