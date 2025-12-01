Domínguez puso paños fríos en medio de una semana polémica

Estudiantes viene sacando a relucir toda su mística para pisar fuerte en los playoffs del Torneo Clausura: ya sacó a Rosario Central y Central Córdoba a domicilio y se mostró abstraído de toda la polémica que rodeó al enfrentamiento de Juan Sebastián Verón con la AFA. Este sábado en Santiago del Estero, Eduardo Domínguez retomó la palabra tras el silencio en Rosario y, si bien eludió controversias con cintura, deslizó postura entre líneas.

“Tanto contra Rosario Central como en este partido el equipo mostró la cara que mostró durante todo el año, sabemos que no es fácil llegar a estas instancias. En ambos fuimos justos vencedores, no recuerdo una situación clara del rival. Con el clima se hacía lento para los dos, enfrenté a un equipo que explota tanto las espaldas de la defensa que tuvimos que achicar para atrás”, definió a los de Omar De Felippe.

“Teníamos que hacer un planteo inteligente, tratar de tener manejo de la pelota. En el primer tiempo nos costó construir, en el segundo con (Facundo) Farías encontramos mejores espacios para explotar las espaldas de los rivales y tuvimos una muy buena combinación entre nuestros futbolistas. En otros partidos tuvimos las mismas chances y no lo ganábamos, el equipo está mostrando la cara y habla donde tiene que hablar”, prosiguió.

Acerca de la vorágine de los últimos días, sanción a los 11 del pasillo de espaldas incluida, el DT apuntó: “Son cosas del fútbol, a veces el que está afuera no se da cuenta de que todo pasa tan rápido, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Todo lo que se habla afuera seguramente nos ha afectado, en el vestuario los jugadores se retroalimentaban”,consideró, y se quejó por el tratamiento que se le da al haber clasificado octavo: “No entramos 'por la ventana', como dice la prensa nacional, si estábamos adentro: los que tenían que ganar no pudieron ganar”.

Además de no ahondar en la reunión con Verón y justificarla con una sonrisa irónica con un “Sebastián es el presidente del club”, el técnico no ahondó en el posible rival, Gimnasia o Barracas Central: “Tenemos que descansar, tenemos otra semana más de trabajo, veremos qué nos toca”.