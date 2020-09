El amistoso se juega si no llueve y Weigandt lo sabe

El plantel de Gimnasia completó ayer la cuarta jornada de la séptima semana de preparación, de cara a lo que sería el comienzo del campeonato argentino después del 11 de octubre. En tal sentido, ayer se probó un equipo en la cancha 3 del predio de Abasto, en donde Sebastián Méndez confirmó su intención de usar al único refuerzo que hasta el momento llegó al club para poder jugar mañana contra Huracán.

Cabe recordar que el partido solo se jugará a partir de las 9.30, siempre y cuando no llueva. La información fue confirmada por la dirigencia del Lobo, ya que el plantel de Huracán no cuenta con la habitual logística para trasladarse a Estancia Chica: los jugadores deberán viajar en autos particulares y no se los arriesgaría en el caso de una tormenta.

Si se llegara a suspender, y siempre y cuando no llueva demasiado, habrá una práctica de fútbol. En cualquier caso, Marcelo Alexis Weigandt será titular en la defensa, buscando demostrar y justificar los motivos por los cuales llegó como refuerzo.