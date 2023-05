El cero a cero, un castigo para ambos equipos

Por más fiesta motivante de apoyo a su equipo, no hay dudas que Instituto es individualmente menor a Estudiantes, y más aún si pensamos en el momento de gracia que viene teniendo el Pincha. En la etapa, se pudo ver el planteo de los locales, que le darían ventajas a Godoy y Benedetti. No obstante a ello, se dio un primer tiempo parejo y luchado y el conjunto de La Plata esperó y contraatacó y un poco le sirvió. Así las cosas, la Gloria cordobesa quiso marcar y cortar más alto, y está bien, porque sino no llegaría al arco rival. Se vio un primer tiempo pobre, sin emociones y el cero a cero terminó siendo un resultado justo.

Los de 1 y 57 pueden complicarse solos defensivamente, y lo lograron. Andújar pesó mal, Muñoz y Lollo también, pero lo salvó Zaid Romero increíblemente. Luego, el mismo central, con muy buena corrida por derecha casi pone el 1 a 0 pero el arquero le ahogó el grito.

Me llama la atención de que sistemáticamente este equipo regala el mediocampo y esto lo lleva demasiado atrás, es como que no pelea esa zona como debería. Esto último se podría entender con rivales de más peso, pero lo volvió a hacer. Estudiantes tuvo un flojo partido y debió obligar más por sus individualidades. El cero a cero es un castigo para ambos equipos.