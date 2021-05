El Lobo buscará goles en junio

Gimnasia cuenta con un déficit muy grande en el ataque y a pesar de que van rotando los delanteros, Leandro Martini y Mariano Messera parecen no encontrarle la vuelta al asunto, porque al momento de asumir frente a Vélez estaban en plena competencia y tuvo que conformarse con lo que había, y luego en el último mercado de pases la dirigencia no cumplió con lo pedido por la dupla.

A pesar de esto, en la Copa Diego Armando Maradona los delanteros pudieron convertir goles ya que Nicolás Contín lo hizo frente a Colón, y Eric Ramírez contra Patronato, Huracán y San Lorenzo. Por el lado de Lucas Barrios, en el inicio de este año cambió totalmente respecto a su rendimiento en el 2020 y en el primer encuentro de 2021 contra el Ciclón le dio la victoria al Lobo, mientras que en esta Copa de la Liga Profesional es uno de los goleadores con tres tantos.

A pesar de este buen presente del delantero paraguayo, lo cierto es que hace un mes y medio que no juega por contraer coronavirus y luego tener una miocarditis leve y allí quedó reflejado que las opciones de reemplazo para el ex-Huracán no son las mejores. Tanto Contín como Ramírez fueron alternando siendo variantes de Barrios pero en este torneo no han encontrado sus mejores actuaciones y salvo el lapso de tiempo donde Diego Armando Maradona confío en ellos, el balance general de sus estadías en el Lobo no es muy positivo.

Por eso mismo, el Tripero ya empieza a pensar en cómo puede reforzar esa parte del equipo donde la dupla quiso hacerlo en enero pero diferentes negociaciones se fueron cayendo y las opciones que la CD le dio a los técnicos hicieron que estos últimos decidan quedarse con lo que tenían.

El mismo Gabriel Pellegrino, hablando con El Clásico durante el fin de semana, afirmó lo siguiente: “Vamos a priorizar la contratación de un delantero que garantice goles. Igual esto no quita que esperamos que puedan consolidarse chicos del club como Cocimano, por ejemplo. Pero vamos a tener que traer goles en el mercado de junio”.

Así, de esta manera, cuando los técnicos ya dejen de pensar en esta Copa de la Liga Profesional comenzarán a analizar diferentes nombres para que a mitad de año llegue otro delantero a Estancia Chica y después de esto habrá que ver qué atacantes pueden llegar a partir a otros destinos.