El Pincha rota para coparse

No arriesga nada. Después del pase a 8vos de final de la Copa Sudamericana y el triunfo del último fin de semana 4 a 0 ante Belgrano por el torneo local, ahora Estudiantes de La Plata enfrenta All Boys por los 16vos de final de Copa Argentina. Desde las 15:30 en el estadio Centenario de Quilmes, Eduardo Domínguez dispondrá de un equipo alternativo para medirse ante el elenco que milita la Primera Nacional. Si bien la Copa Argentina es otro de los objetivos que está en la lista de pendientes para el Pincha, la prioridad para el plantel hoy por hoy es la Copa Sudamericana. Por esta razón y con el compromiso ante el Goiás de Brasil a la vuelta de la esquina, el entrenador no quiere arriesgar nada. Ni Mariano Andújar va a concentrar.

El sábado el 11 titular de Estudiantes no pudo contar con Mauro Boselli lesionado y tampoco podrá contar él para hoy sumado a Zaid Romero. Tampoco estará entre los convocados Guido Carillo debido a que salió en el segundo tiempo por una molestia y será preservado. Teniendo en cuenta esto, los futbolistas titulares y los que sumaron mayores minutos ante el Pirata no serán tenidos en cuenta. Quienes si se meterían en el equipo son Daniel Sappa, Eros Mancuso, Ezequiel Muñoz, Juan Cruz Guasone, Emmanuel Mas, Fernando Zuqui, José Sosa, entre otros.

En cuanto al Albo, el equipo de la Primera Nacional está cerca de la parte baja de la tabla de posiciones de la Zona A, con 28 puntos en 25 partidos. Viene de una última derrota en condición de local frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 2 a 1, y con cuestionamientos tanto puertas adentro como afuera.

La Reserva empató ante el Bicho en City Bell

Después de lo que fue la dura derrota en Córdoba frente a Belgrano el último fin de semana como visitante, el equipo de Pablo Quatrocchi buscaba dar vuelta la página y quedarse con tres puntos que le permitan cerrar con una sonrisa el Torneo Proyección. Sin embargo, el Pincha no pudo ganar y ayer empató sin goles ante Argentinos Juniors por la última fecha del torneo.

El final del semestre fue duro para la Reserva del elenco albirrojo, que perdió a varios jugadores, promovió algunos valores a la Primera División y no encontró el rumbo de la victoria. Terminó con siete partidos consecutivos sin poder ganar, y en la última rotación volvió de Córdoba con una abultada goleada ante Belgrano.

De esta manera, el Pincha quedó con 39 unidades y decimotercero en el campeonato de Reserva.