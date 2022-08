El Pirata se quedó con el clásico

Belgrano venció por 1 a 0 a Instituto en el Gigante de Alberdi, en el clásico de la ciudad, por la fecha 30 de la Primera Nacional. Alejandro Rébola marcó el único gol de la historia para el Pirata. Fue expulsado el exhombre de Gimnasia, Roberto Bochi, en la Gloria. Con este resultado, los de Guillermo Farré alcanzaron los 60 puntos y le sacaron ocho unidades a su rival.

Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires derrotó a Santamarina de Tandil por 1 a 0, como local, logró su quinta victoria consecutiva y subió al sexto puesto en el torneo tras jugar un partido adelantado de la 30ma fecha del principal certamen del ascenso del fútbol argentino. El mediocampista Elías Alderete anotó el gol de Estudiantes que ascendió así a la sexta ubicación con 47 puntos y permanece en zona de clasificación a octavos de final del torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Santamarina, por su parte, está último con 24 unidades y sumó su decimoquinta derrota en el campeonato.

San Martín de Tucumán tendrá, al menos, cuatro bajas confirmadas para medirse con All Boys, en Buenos Aires, por la fecha 30 del torneo de la Primera Nacional. El equipo rojiblanco, que dirige el DT Pablo De Muner, no contará con los extremos Juan Imbert y Diego Sosa (ambos con sendos desgarros en los isquiotibiales), con el delantero Abel Argañaraz (fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho) y con el centrocampista Alberto “Tino” Costa (no se recuperó de una sobrecarga muscular en el gemelo).