El rival del Pincha perdió por goleada y se quedó sin técnico

Finalmente ayer parte del crédito que la dupla Orsi y Gómez había generado en el fútbol argentino por sacar campeón a Platense el año pasado se fue diluyendo tras una nueva derrota de Newell’s, que será el próximo rival de Estudiantes en el Torneo Apertura.

El Leproso cayó 3 a 0 de visitante contra el Banfield de Pedro Troglio y la comisión directiva decidió ponerle punto final al ciclo que duró muy poco en Rosario.

De este modo, ahora las críticas pasan a estar con los jugadores de Newell’s y también con el extécnico de Estudiantes Roberto Sensini, quien ocupa un cargo de injerencia en las decisiones del fútbol profesional del club rosarino.

Martín Palermo y Omar De Felipe son dos de los candidatos que empezaron a trascender como opciones para hacerse cargo de un verdadero “fierro caliente” en la previa al partido del miércoles a las 19.30 en Rosario contra el Pincha.

Además ayer Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 3 a 2 a Independiente de Avellaneda que tiene el cuerpo técnico a Leandro Chavo Desábato.

Asimismo Platense superó 1 a 0 a Barracas y Deportivo Riestra igualó 0 a 0 contra Huracán.

Por último, al cierre de esta edición, estaban jugando Central Córdoba y Tigre en Santiago del Estero.