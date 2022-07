¿El Ruso espera por el Príncipe?

Una novela de nunca acabar. Es sabido que en cada mercado de pases de Estudiantes de La Plata el nombre de José Sosa se va a mencionar. Sin embargo, en esta ocasión el contexto está dado para que todo marche bien y el Principito vuelva a su casa para disputar lo que resta de la Copa Libertadores de América, el torneo de la Liga Profesional y también la Copa Argentina.

Con la clasificación a cuartos de final del certamen continental, las chances de que el volante ofensivo pueda sumarse al plantel dirigido por Ricardo Zielinski crecen. Cabe recordar que el Pincha lo podría inscribir en la lista de cara a la siguiente fase de la Libertadores. A mediados del mes de enero, el futbolista habló sobre su posible regreso en radio La Red, y en ese sentido manifestó: “La gente quiere que uno vuelva cuando está en su mejor momento para brindarle todo al equipo. A mí me gustaría terminar agradeciéndoles a todos por lo que viví, sería algo único”.

“Todo depende de los momentos y de cómo está la familia. A mí me pasó con la pandemia que el fútbol argentino no estaba claro cómo se iba a jugar. Me tocó tomar una decisión y hoy estoy acá”, admitió el exvolante de Estudiantes sobre la posibilidad que tuvo de volver a mediados de 2020, que finalmente no se concretó.

Si bien hasta el momento no hubo contacto formal entre la dirigencia albirroja y el jugador, es de público conocimiento que Sosa tiene las puertas abiertas del club. Además, en las últimas semanas Mauro Boselli y Emmanuel Mas le insistieron que venga al equipo y hasta bromearon con su retorno en las redes sociales del Principito.

El último año de Sosa fue de los más irregulares de su estadía en Turquía. En total jugó 27 encuentros para el Fenerbahce entre todas las competencias, 18 de ellos como titular, sin goles convertidos.