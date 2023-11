En el Especial, Tornazolado se “tornó”inalcanzable y sumó Andrea Marinhas

Por GALOPON

Ayer fue el “Día Nacional del Burrero” y qué mejor que festejarlo con función en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con catorce actos en la cartelera. En un marco bien primaveral, se disputó la carrera central del programa -el Especial “European Style” (1.500 mts.)-, donde Tornazolado, tal su característica, fue protagonista desde el pique a la raya ganándole fácilmente por dos cuerpos al favorito, Lobito; mientras que a similar margen quedaba Lothbrook, completando así el podio.

Cotejo reservado para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el sexto turno de la programación y contó con los ocho participantes que habían sido ratificados. El cierre de las apuestas mostró el favoritismo por Lobito, con un sport de $2.70; sobre la chance de Lothbrook ($3.30), muy jugados, junto con Art Club, sobre el resto de las competidores. Pero trasladado el pleito a la pista, los nombrados se vieron superados por el “eterno” Tornazolado, que conducido eficazmente por la jocketa Andrea Soledad Marinhas logró la séptima victoria de su extensa campaña abonando un jugoso sport de $ 6.60 y empleando 1 min 29 s 39 centésimas para los 1.500 metros de pista normal. Así, la popular jocketa sumó un nuevo triunfo –el número 610-, que la convierte en la segunda jocketa nacional más ganadora de la historia del turf. Va tras los pasos de “la más ganadora”, Lucrecia Carabajal.

Volviendo a la carrera, ni bien se abrieron las gateras, This Way, Tornazolado y Art Club fueron los más prestos en partir; de tal forma que al plantearse la carrera This Way llevaba a su costado exterior a Tornazolado, ubicándose a largo y medio Art Club por delante de Lothbrook y Telus Affair.

Al pasar por la señal del kilómetro, Tornazolado corría con medio cuerpo de ventaja sobre This Way y por detrás se iban juntando Art Club, Lothbrook, Lobito y Telus Afair. De esa forma completaron el opuesto y, al zambullirse en el codo de la calle 41, Tornazolado estiró a un cuerpo la luz sobre This Way, quedando enseguida Lobito, Art Club y Lothbrook.

En plena elipse el gallardo puntero mantenía a raya a This Way, Lobito, Art Club y Lothbrook, que se juntaban en su persecución y alentaban alguna promesa de emoción para la definición. Nada de ello ocurrió porque ni bien pisaron el derecho Tornazolado se hizo fuerte adelante, comenzando a despegarse de Lobito y mucho más de Lothbrook, que intentaba terciar; mientras el resto de los competidores ya no contaban en una posible definición.

Sin emoción transcurrieron los metros postreros porque Tornazolado se potenció al frente hasta finalmente cruzar el disco con dos cuerpos de luz sobre Lobito, en tanto que al mismo margen quedaba tercero Lothbrook, muy separados del resto de los competidores.

El vencedor se movió en 24 s 17 centésimas los primeros 400 metros; 46 s 89 centésimas para los 800 mts.

La inicial fue para Glorioso Alichamp

En el Premio “Bullante” (1.000 mts.), que rompió el fuego de la reunión, la victoria fue para nuestro candidato Glorioso Alichamp, que le ganó por dos largos a Tornado Emper, quien se había hecho fuerte adelante y recién cedió en los metros postreros; en tanto que Testa completó el podio.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de 4 años que no haya ganado, y fueron nueve ejemplares los que lucharon por el triunfo, siendo ungido favorito Héctor Play ($3.30) sobre las chances de Panter ($3.80) y de Glorioso Alichamp ($5.25). En la cancha ganó, como dijimos, Glorioso Alichamps corrido al centímetro por el jockey Miguel Angel Sosa –reciente papá- en un registro de 59 s 14 centésimas.

Abiertas las gateras, Testa salió como un balazo primereando a todos sus rivales y enseguida le sacó pequeña ventaja a Tornado Emper, quedando cerca Glorioso Alichamp y Panter. Sin aflojar en el ritmo, Tornado Emper pasó a enseñar el camino con escasa luz sobre Testa, mientras que a cuerpo y medio corría Glorios Alichamp, avetajando por un cuerpo a Panter. Así se zambulleron en el codo de la calle 41 donde se mantenían dichas posiciones.

Promediando la elipse Testa igualó la línea del puntero, que resistía dicho embate, con Glorioso Alichamp esperando su momento. Así, a pleno vértigo, pisaron el derecho y, cuando se esperaba un final de hacha y tiza, Tornado Emper escapó del asedio de Testa pero en el final se le vino al humo Glorioso Alichamp, que le dio caza a muy pocos metros de la definición y lo pasó de largo para alegría de su joven entrenador, Lucas Guasco.