España: ganó el Barcelona y también el Atlético del Cholo

Un tanto de De Jong tras una asistencia de Lionel Messi le alcanzó al Barcelona para ganar el primer partido del año.

El equipo de Messi no podía permitirse otro resultado que no fuera la victoria y la logró, pero con una dosis de sufrimiento de la que no hay manera de librarse. El Culé fue superior muchos minutos y pudo sentenciar antes, pero no cerró el partido y al final casi se congela.

Y es que, sin margen de error en el campeonato, el 11 barcelonista salió dispuesto a no fallar en el Alcoraz. Jugó un primer tiempo de gran nivel, ahogó a su rival, creó ocasiones y no las concedió. Recuperó la iniciativa y la intensidad tras un ligero bajón sobre la hora de partido, pero no acabó de cerrar el encuentro y sufrió hasta el pitido final.

El Blaugrana, como reflejo de lo que está siendo la temporada, dejó muy buenas sensaciones durante una buena fase del choque. Pero también tuvo una cara B: aflojó en la segunda parte y le tocó sufrir hasta el final, cuando el Huesca se estiró tras los cambios en busca de un punto.

Por otra parte, el Atlético de Madrid recuperó ayer la punta de la Liga española tras derrotar a Alavés por 2-1, como visitante, con un gol agónico del uruguayo Luis Suárez, en el marco de la 17ma fecha.

El exdelantero del Barcelona apareció en el minuto 45 del segundo tiempo para darle la victoria al equipo del Cholo Simeone, que reaccionó tras haber sufrido el empate del local seis minutos antes por un gol en contra de Felipe, a pesar de jugar con uno más durante la última media hora.

Con dos partidos por recuperar, Atlético de Madrid ahora suma 38 puntos, dos más que Real Madrid. Además, le lleva ocho a la Real Sociedad, nueve al Villarreal, 10 al Barcelona, y 11 al Sevilla.

En otros resultados de la fecha, Real Sociedad empató 1 a 1 frente Osasuna, Eibar le ganó 2 a 0 a Granada y el Athletic Bilbao le ganó 1 a 0 al Elche FC, dirigido por Jorge Almirón, que habían cerrado el año con un positivo empate 1 a 1 frente al Real Madrid, como local, pero el envión anímico no le sirvió para llevarse los tres puntos de San Mamés.