Estudiantes baraja y da de nuevo en City Bell

Sin tiempo para el lamento. Estudiantes de La Plata recibió el primer cimbronazo del año, luego de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional frente a Argentinos Juniors como local ante un estadio lleno. El golpe caló hondo en un plantel que tenía aspiraciones de campeón en un torneo que daba muchas oportunidades a equipos que, en un certamen largo, les costaría el doble.

El Pincha realizó una primera rueda ejemplar, siendo el líder de la Zona B de la Copa de la Liga, con tan solo dos derrotas en 14 encuentros. Sin embargo, en el primer mano a mano en cuartos, quedó eliminado por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular contra el elenco de Gabriel Milito. Ante esta situación, ahora tocará dar vuelta la página y comenzar a enfocarse de lleno en la Copa Libertadores.

En la jornada de ayer los futbolistas tuvieron el día libre, para desde hoy a las 9.30 en el Country Club de City Bell trabajar en lo que será el próximo compromiso en Brasil ante el Red Bull Bragantino. Los dirigidos por Ricardo Zielinski ya tienen la certeza de que están clasificados a los octavos de final del torneo continental, aunque ahora irán a Braganca para ratificar el primer lugar del Grupo C.

El encuentro será este martes a las 19.15, en donde un triunfo albirrojo los dejaría en lo más alto de su zona sin posibilidad de que lo alcancen. Dicho puesto significaría quedar en el bombo 1 con los primeros de cada grupo, lo que, en teoría, supone esquivar los rivales más fuertes del certamen continental.

Autocrítica puertas adentro

La eliminación ante Argentinos Juniors fue un golpe inesperado para Estudiantes. Y así lo admitieron el entrenador, Ricardo Zielinski, y el capitán del equipo, Mariano Andújar.

“No supimos manejar ese hombre de más que tuvimos, no supimos encontrarle la vuelta en ese momento y terminan empatando con una pelota parada, y antes habían tenido una situación también. No supimos manejarlo”, comenzó remarcando el arquero y capitán de Estudiantes. Además, agregó: “Sabíamos que esto era así, hay dos resultados, no había empate. El fútbol es lo que es, no hay nada que reprochar, ya está”.

Por último, hizo mención a su cruce con el árbitro del partido, Fernando Echenique durante el sorteo de los penales: “Gané los dos sorteos y dijo que cambiaba el color, no lo puedo entender. Me dijo ahora vos sos el azul y yo no quería el azul, quería el verde”. Por otro lado, el Ruso manifestó: “Fue un partido difícil. El gol de Argentinos fue una distracción y en los penales no tuvimos la fortuna que hay que tener. No tengo nada para criticarle al equipo”.

“El fútbol te da y te quita. Los chicos dejaron el alma y no tuvimos la fortuna de salir favorecidos. No creo que el fútbol sea justo”, continuó.

Lejos de opacar lo hecho en el semestre, el técnico agradeció el apoyo de la familia albirroja y valoró: “A la gente le doy las gracias por el apoyo. Intentamos y no pudimos. Esto sigue y hay que tratar de salir rápido”. “Permanentemente pensamos en lo que viene y ya tenemos que cambiar la cabeza. Esto es largo y ya tendremos revancha”, cerró.

El Pincha y el mercado: de la renovación de Zuqui ¿a la llegada de Aliendro?

Estudiantes no pierde el tiempo y se mueve pensando en lo que será el próximo mercado de pases, que comenzará el 23 de este mes, luego de la final de la actual Copa de la Liga Profesional. En este sentido, la dirigencia albirroja ya trabaja, primero en la renovación del algunos futbolistas que el cuerpo técnico entiende que son prioridad, y al mismo tiempo en la posibilidad de sumar algún refuerzo para los octavos de la Copa Libertadores.

La última semana hubo reuniones constantes entre dirigentes del club y el representante de Fernando Zuqui, para buscar un punto en común camino a la renovación del mendocino. Sin embargo, la situación es compleja. Por esta razón, el plan B ya está en marcha, y uno de los apuntados es Rodrigo Aliendro, quien queda libre de Colón el próximo 30 de junio. Hasta el momento, no ha llegado a un acuerdo de renovación y todo indica que se marchará del Sabalero. Ante esto, el Pincha estaría cerca de sumarlo pese a los intereses de Boca e Independiente.

Según señalan medios santafesinos, el volante y el Pincha tendrían un acuerdo de palabra, por lo que Zielinski sumaría un refuerzo de jerarquía pensando en el segundo semestre.